¿Su "sugar daddy"? Aleida Nuñez rompe el silencio y habla de su romance con Bubba Saulsbury

Aleida Nuñez presumió sus lujosas vacaciones en Dubái y aunque había mantenido en secreto a la persona que la acompañó, se dio a conocer que fue con el empresario multimillonario Bubba Saulsbury con quien dio la bienvenida al nuevo año y comenzaría un romance desde hace algunos meses.

La actriz de 40 años celebró Año Nuevo en Dubái y conoció impactantes lugares, como Capadocia, junto al empresario originario de Texas que es vicepresidente ejecutivo de estrategias de la empresa Saulsbury Industries. Aunque esto desató rumores y algunos señalaron que se trataba de un "sugar daddy" por la diferencia de edad entre ellos.

Al respecto, la actriz detalló en entrevista con Gustavo Adolfo Infante para su canal de YouTube que conoció al empresario a finales de octubre gracias a una amiga que tienen en común y no en un sitio web como lo había mencionado una revista de espectáculos.

Aleida Nuñez con el empresario Bubba Saulsbury. Foto: Facebook @bubba.saulsbury

Indicó que desde entonces han salido en algunas ocasiones pues él ha viajado a México para verla, por lo que le contó sus planes de viajar antes de comenzar las grabaciones de la telenovela “Corazón Guerrero”. Fue así como planearon hacerlo juntos y surgió el romántico momento que se compartió en redes sociales.

Aleida Nuñez revela si es su novio

Al cuestionarla si se trata de su nueva pareja, la actriz puntualizó en que por el momento se están conociendo: "Más allá de todo, yo lo conocí a él como hombre, más allá de lo que pueda tener (...) Si camina bien todo, me gustan las relaciones serias y formales".

"Estoy contenta, creo que es una buena persona. No podría estar con alguien que no me trate bien, no sólo en lo material, en el sentido como hombre. He tratado de respetarme mucho, evitar personas tóxicas en mi vida y en muchos sentidos lo admiro, lo respeto y vamos viendo cómo camina la relación", dijo.

Aleida Nuñez con el empresario Bubba Saulsbury. Foto: Facebook @bubba.saulsbury

Bubba Saulsbury se dedica a la evaluación de diversas industrias, mercados y sectores, así como oportunidades de fusiones y adquisiciones en Saulsbury Industries. Además, se ha involucrado en la política para apoyar a candidatos conservadores.

El empresario tiene 51 años y no ha estado casado ni tiene hijos, aunque una amiga cercana a la actriz dijo en entrevista para TV Notas que está interesado en formalizar su relación con Aleida Nuñez pues ambos están muy enamorados y así lo demostraron en su viaje en el que también visitaron Burj Khalifa.

