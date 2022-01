Así fue el día que Aleida Nuñez obligó a Carlos Marín, de Il Divo, a que la besara frente a las cámaras

Vaya escándalo por las recientes declaraciones de la actriz y modelo de televisión mexicana, Aleida Núñez, quien de acuerdo con sus propios dichos se estaría ‘colgando’ de la muerte del integrante de Il Divo, Carlos Marín, quien hace algunos años se dijo que estaba relacionado con Núñez, sin embargo, el extinto cantante lo desmintió.

Ahora a raíz de la lamentable muerte del cantante, la modelo ha dicho que supuestamente el cantante vendría a México en enero y que le habría externado sus deseos de verla, cosa que está en entredicho, luego de que el español jamás admitió que estuvieran saliendo o tuvieran una relación cercana.

"Lo que pasa es que un amigo en común nos presentó porque él le preguntó por mí, estando en México le preguntó e insistió para que le diera mi teléfono, de repente me marcó... Ya después me di cuenta que es un súper caballero, él me comentó que sí quiere algo serio conmigo y a ver el tiempo qué dice", aseguró Núñez en una entrevista para ‘Ventaneando’.

Marín falleció lamentablemente por causa del Covid-19, su cuerpo no lo resistió y finalmente murió, por causa de esta pérdida, Aleida parece que ha aprovechado la situación para colgarse de la fama del cantante, y lejos de guardarle luto y respeto, estaría sacando ‘raja’ para su conveniencia.

“Me dio un beso de piquito, y digo bueno, pasó adiós, y ya, y ahí está la foto, pero a raíz de eso ella empezó a contar historias en la televisión diciendo que yo la invitaba a salir, que la quería invitar a mi casa a conocer a mi padre… toda una película”, dijo en su momento el español.

Polémico "romance"

Sin embargo, la polémica no quedó ahí, ya que el propio fotógrafo indicó que avisó que las fotos no servían, porque no había beso entre ambos, pero al final el reportero que cubría dicha información le habló a Aleida para avisarle y fue entonces que ella lo besó a la fuerza.

Como habíamos mencionado, la modelo ha sido muy incisiva con la supuesta relación que mantuvo con el cantante, sin embargo, en ningún momento Marín confirmó dicha información y por el contrario, desmintió los dichos de la voluptuosa actriz y ahora es imposible conocer su postura respecto a este tema.

Marín, barítono e integrante de Il Divo, falleció el domingo 19 de diciembre por complicaciones de salud derivadas del Covid-19.

Desde ese momento, artistas de todo el mundo enviaron sus condolencias a la familia del español, entre dichos mensajes destacó el de Aleida Núñez, quien se supone habría mantenido una relación amorosa, sin embargo, como mencionamos, eso nunca fue confirmado por el cantante.

No puedo creer esta noticia… mi querido Carlos @carlosmarinildivo descansa en Paz????vuela alto…me quedo con grandes recuerdos y tu inmenso talento que entregaste por el mundo, pronta resignación a su familia.?@ildivo

La modelo y actriz envió un sentido mensaje luego de conocer la muerte del cantante español (Foto: aleidanunez)

