Luis Miguel fue rechazado por Aleida Núñez por este motivo

A pesar de que Luis Miguel ha sido considerado como uno de los hombres más atractivos y al que ninguna mujer se le resiste, desde hace semanas varias cantantes y actrices han salido a aclarar que rechazaron a "El Sol", uno de estos casos es el de la bella Aleida Núñez.

La actriz relató que en algún momento recibió la invitación por parte de un amigo de Luis Miguel, quien le dijo que habría una reunión, sin embargo, Núñez prefirió decir que no.

Explicó que en ese momento mantenía una relación con el actor Juan Ferrara y no iba a serle infiel, así se tratara de Luis Miguel. "En aquel momento yo tenía a mi pareja, y justamente me habló en una ocasión un conocido me dice: ‘oye, va a estar Luis Miguel, van a estar varios amigos, pero te estamos invitando porque quiere que estés’, y yo la verdad es que en ese momento tenía novio, entonces no pude ir", relató.

Dijo que no le habría podido ser infiel a Ferrara, porque él siempre se portó muy caballeroso con ella y en ese momento se sentía sumamente enamorada del actor.

Aunque aseguró que si en ese momento hubiera estado soltera, definitivamente habría acudido para estar con Luis Miguel, pues detalló que siempre se le ha hecho un hombre muy guapo.

"Pero si en ese momento no hubiera estado con novio sí hubiera ido, porque seguramente no sé que hubiera pasado, besos o algo más", finalizó la actriz de 40 años.

