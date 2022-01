Consuelo Duval y Raúl "El Negro" Araiza: Así fue el tórrido romance entre la comediante y el conductor de Hoy

Consuelo Duval es una de las actrices y conductoras más queridas en México, no sólo por su talento en la pantalla chica, sino porque siempre ha sido una persona muy abierta y muy sincera en lo que se refiere a su vida personal. Y fue justo en una entrevista en televisión cuando contó uno de los momentos más privados que ha tenido.

La actriz que dio vida a Federica P. Luche, ha mencionado en varias ocasiones que no ha tenido mucha fortuna en sus relaciones amorosas. Pero habló de la primera que tuvo y reconoció que su noviazgo con Raúl "Negro" Araiza fue muy especial. Consuelo Duval dijo que el conductor de Hoy fue "muy amoroso" con ella.

Duval confesó que entró a Televisa trabajando como recepcionista y fue en esa época en la que conoció a Raúl Araiza. Después de un tiempo se hicieron novios. Y aunque las cosas no terminaron bien, la actriz dijo que Araiza siempre la trató muy bien.

Aunque aprovechó para reclamarle una cosa, en tono de broma. Dijo que cuando salían, Araiza sólo la llevaba al metro Viveros y ahí la dejaba, por miedo a que lo asaltaran.

"Me da miedo ir a tu casa"

Consuelo Duval explicó que Raúl Araiza era hijo de uno de los directores más famosos de Televisa y que en general la relación fue buena, pero no todo era tan favorable. "Y yo en Tlatelolco, hijo de su pinch... Me dejaba en el Metro Viveros, claro no le fueran a quitar... cabr... Sí, cierto, me dejaba en el Metro y me decía Ay, Pachita es que ir a tu casa, me da miedo que me vayan a quitar mis cosas. Y yo, Sí no importa Raúl, yo me voy en el metro'", contó la talentosa comediante.

Por último, dijo que la primera vez que estuvieron juntos sucedió en un hotel de paso. "Era un hotel de los de cortina porque hasta yo me agaché. Se bajó la cortinita, él pagó y qué vergüenza, Yordi. Fue el único ese día. Es que era muy amoroso", asguró.

Consuelo Duval contó otra curiosa anécdota y dijo que Raúl Araiza terminó con ella para salir con Daniela Castro. Pero que un tiempo después, Castro le habló y le preguntó si elle era la ex novia. Además le dijo que se vieran y que si quería, la invitaba a Los Ángeles para que solucionaran cualquier problema.

