Consuelo Duval rompe en llanto y le pide a Natalia Téllez no temerle a la maternidad | VIDEO

Natalia Téllez espera ya la llegada de su primer bebé que nacerá en tan sólo unas semanas, por ello, sus compañeras de "Netas Divinas" le organizaron un baby shower en el que cada una expresó sus mejores deseos aunque el de Consuelo Duval conmovió a todos.

La conductora compartió en septiembre pasado que espera su primer bebé junto a su pareja, Antonio Zabala, y desde entonces le han llovido felicitaciones y buenos deseos, entre ellos los de sus compañeras Paola Rojas, Daniela Magun y Consuelo Duval, quien no pudo evitar romper en llanto al hablar de la maternidad.

Te puede interesar: ¿Cuándo dará a luz Natalia Téllez? Esta es la FECHA en la que nacerá su primer bebé

"No dejes que Emilia sienta miedo porque no tiene nada que temer. Dios es perfecto en su tiempo y su espacio, esa niña no es tuya es del mundo y el mundo también la va a recibir porque ella lo va a cambiar", dijo conmovida Consuelo Duval a quien se ha convertido en una de sus grandes amigas.

Sus compañeras han expresado a Natalia Téllez el cariño que experimentará con la maternidad, algo que la conductora pensó no experimentaría ya que durante un largo tiempo dijo no sentirse preparada para ello hasta que conoció a su pareja y su entorno la hizo sentir segura.

Temor de Natalia Téllez a la maternidad

Natalia Téllez se ha convertido en una de las conductoras favoritas gracias a su talento y auténtica personalidad, lo que la llevó a experimentar en grande su embarazo junto a personas que han externado en todo momento su apoyo; sin embargo, la también actriz no ha evitado sentir temor ante la maternidad y el parto.

Natalia Téllez expresa su temor a la maternidad. Foto: Instagram @natalia_tellez

Con la noticia de su embarazo, la actriz también expresó sentir miedo ante lo que le espera como madre de su hija, a quien llamará Emilia: "Para mí era un reto imposible, porque yo decía, es imposible ser mamá y las veía y decía: ‘es la chamba imposible’ (...) Yo pensaba que puedes quedar en el casting o puedes dar el enganche del depa, pero ser mamá, yo lo veía como la chamba imposible".

Te puede interesar: Netas Divinas organizan un baby shower a Natalia Téllez y le dan estos consejos de maternidad

La conductora se dijo inspirada en sus compañeras de "Netas Divinas" que también son madres, además señaló que el temor a la maternidad se vio incrementado debido a que ella perdió a su madre cuando aún era muy chica y eso dividió a su familia por mucho tiempo.

Natalia Téllez respondió a las críticas que recibió tras dar a conocer su embarazo de algunos internautas por estar a favor del aborto, la conductora puntualizó en la importancia de defender el derecho a decidir: "Lo bello de lo que está pasando es que yo lo decidí, lo puede crecer y madurar".

SIGUE LEYENDO:

¿Paola Rojas estrena romance? Así se lució la periodista junto a este galán de telenovelas: FOTO

Natalia Téllez conmueve hasta las lágrimas a Paola Rojas; cuenta hermoso momento con su abuela y su bebé

Natalia Téllez comparte TIERNA foto de su embarazo: "Esperamos"