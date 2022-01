Irán Castillo presume su "baby bump" con amorosa compañía | FOTO

La hermosa actriz y cantante Irán Castillo deslumbró en redes sociales luego de posar junto con su familia, (incluido su perrito) y mostrar su increíble pancita a solo unas semanas de la llegada de un nuevo miembro a su familia, el cual está muy bien cuidado, luego de varios contratiempos que pusieron en alerta a la familia.

Castillo de 45 años de edad, posó con un conjunto denominado “baby bump” en color mamey, en el que el principal protagonista es su bebé y que será varón, mismo que en semanas anteriores mantuvo a la familia en alerta por un diagnóstico erróneo que puso en riesgo la viabilidad del embarazo de Irán; afortunadamente los médicos que la atienden la tranquilizaron con varios estudios y su bebé se encuentra sano y salvo.

En la foto que la intérprete de “Yo por él” compartió en redes sociales, se aprecia a su hija Irka con un coordinado en colores azul marino y blanco, del otro lado aparece la pareja de Irán, el influencer Pepe Ramos, con quien mantiene una relación desde hace varios meses y su perrito que se ve hermoso.

Junto con la imagen, la actriz compartió un sentido mensaje en el que destaca la ausencia de otro de los miembros de su familia, su perrito Cancanete, quien ya es una mascota viejita y por ende, no pudo estar presente en la fotografía.

Irán agradeció a la vida por estar viviendo este momento, por compartir este momento con su familia y por tener la posibilidad de estar junto con los seres que ama.

Solo falta Cancanete (mi otro perrito)ya está viejito y no vino a la foto!

Y aquí estamos estos 5 seres compartiendo ,aprendiendo todos los días uno del otro ,experimentando esta vida ,teniendo este regalo de estar en familia !

Estoy tan agradecida……????????

Pura gratitud hacia ustedes !

Los amo con todo mi ser !??????????????

Gracias por tanto Gran espíritu ,Padre Madre ,Dios !

Gracias por tanto cielito @habitaenti

Gracias por tanto mi princesa hermosa Irkita

????

Gracias por tanto bebito lindo que estás por nacer ????????

Gracias por tanto can can y Quiron ??????

Gracias por esta Bella foto @paolaleonphoto ??

Gracias vida!????????