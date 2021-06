Irán Castillo descarta reconciliación con su ex; ¿le permite ver a su hija?

Irán Castillo ha demostrado que es una mujer trabajadora y una madre responsable, contrario a su expareja Gabriel Castañeda, quien nunca la ha apoyado para sacar adelante a su hija, sin embargo, la actriz de 44 años afirmó que no lo necesita.

La actriz dejó entrever que todavía no resuelve las diferencias que la separaron de su expareja, por lo que hasta ahora él sigue sin ver a su retoño y sin ayudar en la manutención de Irka, quien ya tiene 10 años de edad.

Ante esto, Castillo explicó que cuenta con el apoyo de su familia y de sus seres queridos, por lo que en ningún momento se siente sola.

"Tengo apoyo, bastante, de mis papás, mi mamá, mi pareja, entonces la verdad no me puedo quejar, o sea, tampoco es de que estoy sola, tengo mucho, mucho apoyo y mi primer apoyo obviamente de padre, madre y el creador de todo, entonces no me siento sola para nada", expresó.

Por otro lado, Castillo se dijo "muy contenta" con su nuevo galán, mismo al que ya presentó en redes sociales. Incluso, se dijo ser privilegiada al poder protagonizar un nuevo proyecto en Televisa en estos momentos tan complicados.

