Irán Castillo quiere que su hija se reencuentre con su padre, pese a que no le paga pensión

La actriz Irán Castillo no le guarda rencor al padre de su hija, quien lleva nueve años ausente de sus vidas, incluso, aseguró que permitiría convivir con la menor.

Mencionó que Irka le ha expresado que quiere conocerlo, por lo que Castillo considera que la situación continuará. "Ahorita no hay contacto, pero bueno, lo platicamos, está consciente de eso. Me imagino que seguirá, porque todos elegimos a nuestros papás por algo”.

A pesar de que el progenitor de la menor no le da pensión, la actriz señaló que no piensa pedirle dinero, ya que ese tipo de cosas "nacen del corazón".

Durante una entrevista en el programa "Hoy", aseguró que no siente ningún tipo de rencor hacia su expareja, de quien además no ha revelado la identidad. "Todos tenemos nuestros conflictos internos, y pues no sé qué estará viviendo él que no puede, entonces hay que respetar", dijo.

Esta situación se presenta porque para Irán Castillo es más importante la felicidad de su hija, por lo que aseguró que estaría dispuesta a hacer lo que fuera necesario.