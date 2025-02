José Said, ex de Marianne Gonzaga y novio de Valentina Gilabert, no ha declarado, revelan el motivo

La agresión que cometió la creadora de contenido, Marianne Gonzaga contra la modelo Valentina Gilabert sigue dando de qué hablar en los distintos espacios del entretenimiento. La nueva información que surgió fue protagonizada por José Said Becerril, expareja de la influencer.

En una de las recientes transmisiones del programa "Ventaneando" trascendió que José Said Becerril, exnovio de Mariana Gonzaga y actual pareja de Valentina Gilabert estaba "desaparecido". Un familiar de la víctima de 18 años detalló que, al parecer, la familia lo había escondido.

Armando de la Garza, periodista y familiar de Valentina Gilabert, aseguró que José Said no había contactado a la joven ni mucho menos brindado algún tipo de declaración sobre el tema. "Parece que la misma familia lo escondió, del muchachito no se sabe, ni ha dado la cara, ni mucho menos", contó.

La modelo sigue hospitalizada. Foto: Valentina Gilabert

José Said se está haciendo cargo de su bebé

Después de las declaraciones de Armando de la Garza, la mañana de este martes 11 de febrero Ayrton Marín, defensa legal de Valentina Gilabert, joven agredida por Marianne Gonzaga, concedió una entrevista en la que habló del paradero de José Said Becerril, novio de la modelo de 18 años.

En entrevista para N+, el representante legal aseguró que José Said Becerril está presente en el caso de la agresión de su ex, Marianne Gonzaga contra Valentina Gilabert. Sin embargo, actualmente el joven está cuidando a la bebé que procreó con la creadora de contenido.

En este sentido Ayrton Marín, abogado de la familia Gilabert, dijo que hasta el momento José Said Becerril no ha declarado ante las autoridades, pero no está desaparecido como trascendió en distintos medios. Hasta el momento el joven no ha emitido ningún tipo de declaración.

"Está presente, se está haciendo cargo de la bebé junto con sus papás, solo que hasta el momento no ha declarado ante las autoridades", contó.

