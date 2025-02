Análisis de Monster Hunter Wilds, uno de los videojuegos más esperados de Capcom

El próximo 28 de febrero llegará a Xbox Series, Playstation 5 y PC Monster Hunter Wilds, un videojuego que sabe entretener y “capturar” a los jugadores desde los primeros minutos de la trama. Con este nuevo título de la saga, Capcom se lanzará de manera salvaje a cazar a los gamers de todo el mundo.

Hace unos días, Capcom invitó al equipo de El Heraldo de México para jugar durante varias horas una versión previa del título, el cual luce unos gráficos espectaculares, un gameplay inmersivo y una historia misteriosa que te hace sentir como si estuvieras viendo la mejor serie de streaming, porque quieres saber más, explorar más y cazar más.

Aunque Capcom no nos reveló la duración ni la cantidad de monstruos que inundan el gigantesco mapa de Monster Hunter Wilds, sí explicaron que conforme se avanza la inteligencia artificial de los enemigos es más astuta y la dificultad incrementa –sin llegar a un nivel imposible–, ya que el jugador debe desarrollar estrategias ingeniosas para arrinconar a su presa.

Tierras Prohibidas, el nuevo escenario de Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds es un videojuego que sabe entretener y “capturar” a los jugadores desde los primeros minutos de la trama. FOTO: Especial

En Monster Hunter Wilds hay que explorar las Tierras Prohibidas –escenario que hace sus guiños en entregas pasadas de la saga–, para ello contamos con todo un equipo de colaboradores que ayudan a mejorar el armamento, las armaduras y hasta las habilidades. Además, contamos con la ayuda de nuestro fiel compañero: Felyne, una especie de gato, quien cuenta con una arma para apoyarnos en los momentos más complicados de la batalla.

Algo que se agradece en esta entrega es que podemos llevar una arma principal y una secundaria, ya que nunca sabemos qué nos espera con los monstruos, así que para cazar nos encontramos desde las gigantescas espadas, martillos, lanzas hasta las ballestas, con estas últimas podemos atacar a la distancia, especialmente cuando vamos perdiendo el encuentro.

Caza con ayuda de un Seikret

En lo que se refiere a las batallas con los monstruos son: espectaculares, porque los gráficos se ven bien detallados; estratégicos. FOTO: Especial

Uno de los grandes cambios que se notan en esta nueva entrega de Monster Hunter son los Seikret, una especie de velociraptor emplumado, que no sólo es el transporte ideal para explorar las Tierras Prohibidas, también son grandes aliados para el momento de cazar, porque puedes atacar mientras los montas. Por si fuera poco, este extraño animal cuenta con alas, así que también puedes planear en los momentos que así lo amerite.

Si eres de los que ha seguido desde hace tiempo la saga, entonces te encontrarás con muchos aspectos familiares, pero si eres nuevo en esto, no te preocupes, porque no necesitas mucho contexto para saber cómo puedes cazar, ya que desde el primer minuto te dan un tutorial sencillo y rápido para conocer los controles.

Otra novedad son los campamentos, aquellos lugares en los que nos podemos reagrupar, equipar, mejorar las armas y transportar de un escenario a otro sin necesidad de recorrer todo el mapa. Algo que me encantó es que no hay tiempos de carga, todo fluye con rapidez y no se ralentiza, por lo que todo es dinámico.

Batallas épicas con monstruos alucinantes

Otra novedad son los campamentos, aquellos lugares en los que nos podemos reagrupar, equipar, mejorar las armas y transportar de un escenario a otro sin necesidad de recorrer todo el mapa. FOTO: Especial

En lo que se refiere a las batallas con los monstruos son: espectaculares, porque los gráficos se ven bien detallados; estratégicos, ya que necesitas encontrar la arma y el ataque ideales para hacerles daño; agotadoras, debido a que poseen una gran resistencia y aunque cuentas con el apoyo de aliados, cada combate toma entre 10 y 15 minutos; satisfactorios, porque una vez que salgas victorioso, disfrutarás de las recompensas.

Monster Hunter Wilds es un título que lo tiene todo, por ello no podemos esperar a que sea 28 de febrero para tener la versión definitiva de este gran videojuego y así emprender grandes aventuras en ese espectacular mundo, que además de poner a prueba la paciencia, también sacará lo mejor y peor de cada jugador.

