Daniel Bisogno empeora, el conductor mandó reunir a toda su familia, ¿cuál es su estado de salud?

Este lunes 10 de febrero trascendió que la salud de Daniel Bisogno habría podido empeorar, pues desde hace varios días el querido conductor de ventaneando regresó al nosocomio y aunque muchos aseguraron que se trataba de una “visita de rutina”, la realidad es que el también actor podría estar enfrentando una severa crisis de salud.

Y es que, desde que “El muñe” se sometió a un trasplante de riñón, el experto en espectáculos ha tenido varias complicaciones, la más reciente lo llevó al hospital hace algunos días, incluso hay quienes aseguran que el conductor podría presentar un trombosis, sin embargo, esta información no ha sido confirmada. Lo que sí es una realidad es que el conductor pidió la presencia de toda su familia, lo que ha prendido las alarmas entre los seguidores de Bisogno.

De acuerdo con investigaciones de la agencia Kadri Paparazzi, el querido Daniel Bisogno, nuevamente se encuentra delicado de salud, pues este lunes 10 de febrero los conductores conocidos como “El Lobo y El Chacal” hicieron una transmisión especial en su canal de YouTube, pues, aseguraron que la salud del conductor estaba delicada.

Tanto es la preocupación que la familia completa de Bisogno estaría reunida en el nosocomio en donde se encuentra el integrante de Ventaneando, pues de acuerdo con la fuente antes citada, aseguran que la situación de Daniel es muy delicada.

Y es que, el irreverente conductor desde hace poco más de un mes que se encuentra en el hospital, ha presentado muchos malestares ya que ahora el hígado no solamente estaría causando complicaciones sino también los riñones.

Durante la transmisión, el conductor conocido como “El Lobo” se encontraba a las afueras del hospital al sur de la Ciudad de México y luego de varias horas de guardia pudo ver a un familiar de Daniel Bisogno salir del nosocomio y aseguró que por respeto no se acercó a él pero que su semblante era muy desencajado, por lo que presumen que el conductor podría estar delicado.

“Quiero ser muy objetivo y no quiero perder la línea de esto, a la distancia vi a un familiar no quiero decir ahorita nombres, pero, no creo que su cabeza les de el estar viendo un programa como el nuestro, pero, no sé si algo no le latió o si se le olvidó un documento pero bajó del elevador la hizo regresar pero se ve desencajado, pero se ve mal…no quiero ser imprudente, no quiero incomodar, no sé que esté pasando pero vamos a esperar y vamos a guardar distancia porque con estas cosas hay que mostrar todo el respeto”, finalizó.