Talina Fernández: Su nuevo galán la esperó 50 años; ahora ya hasta a Acapulco se lo llevó | VIDEO

Talina Fernández sorprendió a propios y extraños al revelar hace unos días que con la entrada del año (3 de enero) se dio la oportunidad de volverse a enamorar. Se trata de un hombre que no pertenece al medio artístico y que la ha admirado de toda la vida.

En entrevista con De Primera Mano explicó que el amor le llegó de la manera menos esperada: la sobrina del galán la encontró en un supermercado y le explicó que su tío "quería con ella". Aunque esto la tomó por sorpresa, narró, no dudó en hacerle una invitación para tomarse un café en su casa, hecho de que jamás se arrepentirá.

"No nos paró la boca porque como es de mi pelo, el tiene 80 y yo 77, tenemos los mismos recuerdos, música, lugares que frecuentábamos de jóvenes", les dijo a los conductores, quienes tenían la boca abierta de la impresión.

El galán la esperó 50 años para ligarse a Talina Fernández

Como si se tratara de una historia de amor, Talina Fernández reveló que el misterioso hombre que la tiene suspirando la esperó durante 50 largos años. Ella se convirtió en su "crush" cuando la vio en una fiesta y desde entonces "me estuvo esperando", dijo ella.

Tal parece que esta relación es como la de cualquiera de juventud, pues la emoción le dio a Talina la idea de invitarlo a una pijamada y después llevárselo a Acapulco, Guerrero.

"Yo que soy muy creativa, como a los 5 días, comprenderán que ya no estamos para estar esperando nada... lo invité a una pijamada y de ahí nos seguimos a Acapulco de donde no queríamos regresar", mencionó.

Esta oportunidad "es un regalo de Dios"

"La dama del buen decir" recordó que se divorció hace 6 años y que desde entonces pensó que se quedaría para dar consejos, pero no contó con la llegada de este galán. Calificó el hecho como "un regalo de Dios". Asimismo, mencionó que ya no es tiempo de andar investigando y que si las personas se quieren deben decírselo porque "no sabemos cuánto tiempo tenemos".

Sobre su novio, lo describió como una persona respetuosa y que al tener tantas cosas en común, están disfrutando al 1000 por ciento su relación.

"Es un chulo, estoy encantada. Hace mucho que yo no sentía esto. La vida me sonríe. Queremos enseñarles a los jóvenes como los viejos todavía podemos amar. No se si en alguna de esas maromas caigamos muertos", dijo para sorpresa de Gustavo Adolfo Infante, quien estalló en carcajadas.

