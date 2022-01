La historia del GALLINAZO; así nació el icónico baile de Mario Bezares y Paco Stanley

Corría el año de 1993 y el mundo ya comenzaba a bailar los ritmos del dance y sus derivados. De entre las canciones que sonaron y pusieron a bailar a las multitudes, una llamó la atención por su originalidad: "El Gallinero" de la agrupación Ramirez. Como su nombre lo indica se emiten los sonidos de una gallina y los gallos por la mañana; aunque tuvo su éxito, Mario Bezares vino a darle un empujón relevante en nuestro país.

Fue durante el programa "¡Pácatelas!" (el último programa de Paco Stanley en televisa), en el año de 1995, cuando a Bezares tuvo la ocurrencia de bailar dicha canción que era justamente la que ponían para mandar a cortes comerciales. Esto hizo reír mucho a Paco y al público sin pensar que después sería parte de él como figura pública.

"Entonces me tiraba al piso y me revolcaba y hacía reís a Paco y me decía 'es que eres un baboso, no puede ser'. Y empieza Paco a gritar 'gallinazo' y empezaba yo a bailarlo", narró en el programa El minuto que cambió mi destino del periodista Gustavo Adolfo Infante.

Mario Bezares no pensó que ya era todo un hit de los 90

En dicha entrevista, Bezares narró que él veía este baile como parte de su trabajo. Sin embargo, en una ocasión un agente vendedor que se le acercó para comentarle que se había convertido en un fenómeno con el "gallinazo".

"Me dice, 'usted no me conoce, pero usted no tiene idea de lo que es el gallinazo, porque todo mundo lo baila: en discotecas, en fiestas, en XV años, en bodas, en todos lados. Vengo a decirle que usted no se ha dado cuenta del fenómeno que acaba de crear que es impresionante'. Si hubiera sido el gallinazo en esta época hubiera sido impactante", platicó Mario Bezares.

"El gallinazo" y la extraña bolsita blanca

El público mexicano que nunca se perdió este programa fue testigo de un extraño acontecimiento durante uno de estos graciosos bailes de Mario Bezares: se le cayó una bolsita que parecía contener polvo blanco. De inmediato corrió el rumor de que se trataba de cocaína.

Pasó el tiempo y la idea se quedó en la memoria colectiva. Ahora, en las múltiples entrevistas que le han hecho a Bezares, quien estuvo encarcelado año y medio después del asesinato de Paco Stanley (lo dejaron libre por falta de pruebas), ha sido una pregunta obligada de los entrevistadores. Él siempre ha respondido de manera tajante que no y explicó que se trataba de una bolsa con pañuelos desechables y unos números telefónicos.

"Todo mundo piensa y todo mundo dice porque sabes que lo sensacionalista pega más que lo que es. Y digo, no soy un artículo de fe, pero simplemente te digo, no es cierto", le platicó a Gustavo Adolfo Infante.

