Andrés García se retracta y revela que no demandará a Anabel Hernández: "No es para tanto"

El galán Andrés García echó para atrás su idea de demandar a la periodista Anabel Hernández tras mencionarlo en su libro y haberlo relacionado con cabezas del narcotráfico. Sin embargo, parece que la información que el actor tenía era imprecisa, por lo que tuvo que retractarse.

En un principio él acusó que en el libro se decía que había recibido dinero de parte del crimen organizado; no obstante, aceptó que no había consultado la obra:

"En realidad no lo leí. Me enseñaron unas líneas extrañas y luego ella dio una explicación en un programa de televisión; no había dicho nada del dinero de los narcos... y enseñó según ella el libro donde ella hablaba de que yo tenia amigos que eran capos, lo cual es cierto. Han sido amigos míos desde hace 40 años algunos...", explicó en una entrevista telefónica para el programa De Primera Mano.

¿Continuará con el proceso legal en contra de la periodista?

El galán de películas aseguró que "alguien" los quiso perjudicar debido a que le mandaron unas supuestas declaraciones de la escritora, mismas que negó ella en su momento. Incluso, el mismo Andrés García dijo que Hernández enseñó el libro donde no se menciona nada de que él y algunos capos hayan sido socios.

"Y tampoco me voy a poner a investigar, porque tampoco es pa' tanto", dijo García quien repitió que alguien buscaba hacerle daño y no tenía caso seguirla hostigando.

"No hay por qué. Pa' que se meten a hablar de mi. Una cosa es una cosa y otra es otra. Y yo ya estoy un poquito cansado", respondió el actor a pregunta expresa si le ofrecería una disculpa pública a Anabel Hernández.

Andrés García arremete contra la escritora

A principios de enero, el actor arremetió de una manera fuerte en contra de la escritora por la supuesta relación de socios que tenía con miembros del crimen organizado. Aunque él declaró que sí conoce gente de este tipo porque es una figura pública, nunca recibió un centavo de ellos.

Incluso, soltó una declaración polémica tras asegurar que ojalá así hubiera sido, pues en estos momentos sería una persona multimillonaria. Esto sobre su amistad con Héctor Beltrán Leyva:

"Me visitaba y la pasábamos muy bien y nos tomábamos unos tequilas juntos y 'tan tan', pero de ahí a que esta estu$%& ande diciendo de que yo era socio de él. Ojalá hubiera sido socio de él, estaría multimillonario ahora".

