Kuno Becker: Así reaccionó el actor ante la anécdota de su beso con Dulce María | VIDEO

En la última emisión del canal de YouTube "Pinky Promise" la actriz Zoraida Gómez y la cantante Dulce María estuvieron como invitadas para hablar de su paso por la telenovela "Rebelde", así como algunas cosas que nadie conoce sobre su carrera. En este caso, "Roberta Alejandra Pardo Rey" habló de su primer beso en otra producción, que resultó ser todo un desastre.

Dulce María recordó que su primer beso lo hizo en la novela "A mil por hora" y se lo tuvo que dar con Kuno Becker. Sin embargo, las cosas se le complicaron porque ella no sabía darlos y a consecuencia pasó un momento bochornoso. La conductora Karla Díaz quedó impactada con la declaración de su colega.

"Yo no tenía idea como tenía que dar un beso porque yo no... no metí la lengua, saqué la lengua. O sea, muy mal, todo mal. Eso estuvo fatal", declaró mientras las presentes se reían de su anécdota con el actor.

Lo peor para ella es que no se dio cuenta y aunque fue un beso rápido, esto fue percibido por todos en el set de grabación, algo que después le dio mucho "oso".

Kuno sólo reía de la anécdota que narró Dulce María (Foto: captura de pantalla)

Kuno Becker reacciona al video

Como ya es costumbre que los famosos reaccionen a las declaraciones que hacen sobre ellos, Kuno Becker no fue la excepción y lo hizo a través de su cuenta de Tik Tok, donde sin emitir ninguna palabra sólo asentía con la cabeza o con sus dedos las declaraciones de Dulce María.

Las reacciones en la cuenta del famoso no se hicieron esperar, pues sus seguidoras aseguraron que era el galán de aquellas épocas y que hasta era el crush de todas. Asimismo, le pidieron que diera su versión de los hechos, sólo para continuar con el cómico momento.

Mientras tanto te dejamos el fallido beso entre Kuno Becker y Dulce María.

