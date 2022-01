¿Anahí no hizo casting para "Rebelde"? Esto fue lo que dijo Dulce María | VIDEO

Dulce María fue una de las integrantes del elenco de la telenovela "Rebelde", de la cual se desprendió la agrupación RBD donde también participó. Está de sobra mencionar que se convirtió en todo un fenómeno al grado de que su regreso fue un gran evento para toda una generación.

De este "movimiento" se podrían hablar muchas cosas y así lo hizo en el canal de YouTube "Pink Promise", donde se presentó acompañada por Zoraida Gómez, actriz que le dio vida al personaje de José Luján Landeros. Entre risas y bromas, hablaron de su odisea para hacerse un lugar en la obra.

El casting no fue sencillo para ellas, pues relataron que tuvieron que realizar varias pruebas para llenarle el ojo a los productores, pero tenían esa presión, más la de los cientos de actores aspirantes que también buscaban un lugar en "Rebelde". Ellas, a pesa de tener ya cierta trayectoria, no pudieron evitar sufrir para alcanzar un papel, caso contrario de una de sus compañeras: Anahí.

Anahí no hizo casting para "Rebelde"

A pregunta expresa de la conductora y cantante Karla Haydée Díaz-Leal Arreguín, sobre si todo el elenco de la telenovela hizo prueba, Zoraida aseguró que sí, que no hubo uno que apareciera de espontáneo a decir que formaba parte del proyecto. Sin embargo, fue interrumpida por Dulce María, quien nombró a la ex Primera Cama de Chiapas.

"No, la única que no tenían era Mia. Y ya entró hasta el final. Ella no estuvo en los talleres", mencionó la también compositora y exintegrante de Jeans para refrescarle la memoria a su amiga, quien terminó asintiendo.

Dulce María tuvo un roce con Anahí

Hay que recordar que durante el tiempo que las actrices y cantantes trabajaron juntas en "Rebelde" tuvieron un pequeño roce que ella ha recordado a lo lardo de su vida. Uno de los espacios donde lo recordó fue entrevista con Yordi Rosado donde mencionó que esto ocurrió durante la gira del grupo.

“Al final estábamos las dos así juntas, nos fuimos a comer y todos estaban así: ¿qué pasó?, pero es que hablamos, teníamos esa comunicación y hacíamos que todo fluyera”, explicó.

