Taylor Swift: ¿Cuál es la fortuna de la cantante y novia de Joe Alwyn?

A sus 32 años, Taylor Swift es una de las cantantes más aclamadas en Estados Unidos y el mundo entero, mismo que actualmente le sigue los pasos ante los crecientes rumores de su próximo enlace matrimonial con el actor británico Joe Alwyn.

La originaria de Pensilvania, EU, es famosa por las canciones "Bad Blood", "Shake if off" y "All too well". Sin embargo, hay que recordar que alcanzó la posición 5 en el Billboard 200 y el 1 en la lista de música country.

Además de ser una excelente cantante, Taylor también es compositora, actriz y empresaria, por lo que es natural que su monedero tenga el suficiente cambio para darse sus gustos. Para conocer un poco de su valor neto estimado, el sitio "Celebrity Net Worth. The website future billionaires read every day" se dio a la tarea de investigarlo.

¿Cuál es el patrimonio neto de Taylor Swift?

Taylor Swift, la cantante que ha vendido más de 200 millones de discos en su carrera, tiene un patrimonio de 400 millones de dólares de acuerdo con el sitio mencionado, el cual aseguró que ella se ha metido en el bolsillo más de 150 millones de dólares durante sus giras. Por si fuera poco, se menciona que Taylor tiene 90 millones de dólares en bienes raíces.

¿Taylor Swift a punto de casarse con Joe Alwyn?

La cantante realizó un viaje a Londres, y después se fue, junto con su novio Joe Alwyn a Cornwall, donde estuvieron tres días tomados de la mano. De acuerdo con medios como The Sun las cosas fueron tan románticas que hubo propuesta de matrimonio. Los rumores crecieron después de que se mencionara que ella no realiza viajes largos en poco tiempo.

“Parece que las cosas se están poniendo más serias y la gente piensa que un compromiso podría estar en las cartas. Eso podría explicar un viaje tan largo a un lugar específico”, se puede leer en el diario. No obstante, hasta el momento ninguno de los dos han emitido declaración alguna en sus redes sociales.

SIGUE LEYENDO:

"Luis Miguel se parece a Raúl Velasco": Gustavo Adolfo Infante sobre reaparición de "El Sol" | VIDEO

La historia del GALLINAZO; así nació el icónico baile de Mario Bezares y Paco Stanley

'Voy a decir nombres': El Escorpión Dorado explota contra Spotify ¿por culpa de Martha Debayle? | VIDEO