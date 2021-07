Talina Fernández va a una sex shop por primera vez y cuenta cómo le fue con lo que compró en la tienda: VIDEO

Talina Fernández ha demostrado que no hay edad para disfrutar de la vida, especialmente, en temas de sexualidad, ya que visitó por primera vez a una sex shop y compró algunos artículos que vendían en la tienda.

La presentadora de televisión estuvo acompañada de sus compañeras del programa matutino “Sale el Sol”, Luz María Zetina y Paulina Mercado, quienes fueron testigos de la emoción de Fernández por ir a este tipo de negocio.

“Estamos yendo a un almacén de varios pisos que vende juguetes sexuales… Para jugar, hace mucho que no juego, lo único que me tiene con pendiente, es que me dijeron mis amigas que no me los puedo probar… ¿qué tal si no me sirven?”, expresó Talina.