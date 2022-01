"Tengos dos puntadas en el nies": Kalimba revela que sufrió lesión anal cuando era niño

Quién diría que Kalimba pudo dedicarse al deporte y no a la cantada, o eso dio a entender cuando platicó con Franco Escamilla sobre sus gustos en varias disciplinas. Sin embargo, hubo un pequeño detalle que le borró por completo la idea; cuando probó suerte en el futbol americano tuvo una lesión anal que a la fecha "recuerda con dolor".

"Casi soy pambolero", dijo al principio el exintegrante de OV7. No obstante, platicó que primero buscó destacar dentro del basquetbol, pero al no dar la estatura para desempeñarse como quería se inclinó por el ovoide, donde pareciera que todo iba viento en popa hasta que sufrió el accidente en un juego de práctica.

"Yo quería ser basquetbolista y no. Entonces me metí al futbol americano y lo que pasa, soy ágil, soy negro. Jugaba de ala abierta... sí hay golpes, pero te ahorras muchos. Quise ser corredor de poder un día y te tengo que decir que me pegaron exactamente en el ano y no quise ser más corredor de poder", le dijo al comediante mientras jugaban billar.

¿Cómo fue el golpe?

Kalimba explicó que tras tomar el balón, lo golpearon en el casco y dio un giro de 180 grados; sin embargo, un contrario lo embistió con su casco directamente en la zona anal y "me cimbró el cerebro y me desmayé. Dije hasta aquí llegue y ya dejé el futbol americano", mencionó.

Pero eso no fue todo, pues el cantante tuvo que recibir dos puntadas en el nies. Esto es algo aseguró, casi nunca cuenta, pero lo hace cuando le piden que diga algo diferente que no se sepa de su vida.

Explicó que cuando se agachaba se le abría la herida y no fue hasta que acudió a revisión médica cuando lo sometieron a la pequeña cirugía. Este acontecimiento lo sufrió cuando tenía 10 años de edad.

El compañero de Kalimba lo golpeó fuerte con su casco (Foto: @kalimbaofficial)

Kalimba casi debuta como futbolista

Cabe destacar que también jugó soccer, donde se desempeñó en varias posiciones donde pudo desarrollar varias habilidades con el esférico. Jugó en filiales del América, Necaxa y Toluca. Sin embargo, le llegó el contrato de OV7 cuando le ofrecieron jugar en Chiapas, "platicaron conmigo personas de Pumas, de América y de Aguascalientes".

Si deseas escuchar las declaraciones de Kalimba, comienzan a partir del minuto 04:25.

