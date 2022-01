Lucila Mariscal, encorvada y sin poder caminar tras sufrir fuerte accidente | VIDEO

La actriz Lucila Mariscal pasó muy mal las fiestas decembrinas tras sufrir una caída que la condujo de emergencia al hospital y desde entonces continúa en recuperación; sin embargo, los médicos lograron detectarle una hernia que estaba "colapsando" en su cadera.

"Lencha", como se le conoce por el papel que desempeñó por años dentro del cine y televisión, platicó que un resbalón provocó que se golpeara en dicha parte del cuerpo, hecho que le generó terribles dolores. Ya en el nosocomio, le informaron de su verdadero problema.

En entrevista para el programa De Primera Mano aseguró que "siento que se me desprendió la pierna de la cadera”, algo que indica que su proceso de recuperación no ha sido nada sencillo.

"Me sacaron algunas radiografías y se dieron cuenta de que estaba mal mi cadera. Una hernia estaba colapsando por la cadera. Lo más urgente era la operación, porque se iba a estrangular, le dijo el médico", explicó la actriz de 79 años de edad.

¿Cómo se encuentra Lucila Mariscal en estos momentos?

Lucila Mariscal aseguró que se encuentra convaleciente, pero está tomando sus medicamentos de manera religiosa: "Estoy tratando de superar todas las cosas que tengo cargando. Pero estoy bien", aseguró.

A pesar de encontrarse bien, mencionó que los dolores son tan grandes al grado de no deseárselos ni al peor de sus enemigos:

"No se lo deseo al peor enemigo. Yo ya no me podía mover y el dolor era muy grande. Pegaba de gritos. La llorona se quedó… No puedo caminar. Me levanto con unos trabajos horribles y encorvada. Me truenan horrible las piernas, no sé por qué, pero me truenan horrible", declaró la artista.

