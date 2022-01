Quinceañera se queda sola por COVID-19; invita a desconocidos en redes a su fiesta

Tras la llegada de la pandemia por el COVID-19 muchos eventos tuvieron que ser cancelados, pues era la puerta para que personas se contagiaran con mayor facilidad. Sin embargo, las vacunas y la aplicación de las medidas sanitarias propiciaron que se "controlara" la enfermedad respiratoria y fue como poco a poco hubo una reapertura conocida como "nueva normalidad".

Fue justo este momento el que aprovechó una joven y su familia para celebrar su fiesta de XV años en Tampico, Tamaulipas, pero por desgracia no contaron con que cuarta ola pondría a nuestro país contra las cuerdas y arruinaría sus planes: muchos de sus invitados cancelaron casi de último momento por dar positivo al SARS-CoV-2.

Este hecho preocupó a los padres de familia, quiene no pudieron cancelar el evento, que se celebraría prácticamente vacío. Para suerte de todos, acudieron a las redes sociales para hacer la cordial invitación a todo aquel que quisiera asistir a comer, pues los alimentos se desperdiciarían.

Publican invitación en redes sociales

Una vez más, las plataformas virtuales hicieron magia y le dieron un toque muy distinto a la fiesta de la quinceañera, pues respondieron al llamado de auxilio hecho a través de Facebook:

"Si alguien gusta venir a cenar, jajaja. Es la cena de XV de mi hija. No hay invitados, se que por covid muchos no pueden. Pero todo está con distancia realmente no quiero que se quede la comida", escribió la madre de la festejada.

Cabe destacar que la familia no es originaria de Tampico, sino de Nuevo León, y para su mala suerte el gran festejo en otra localidad impidió que más conocidos llegaran.

Los padres de familia no querían que se desperdiciara la comida (Foto: FB Portables Tampico)

Una fiesta inolvidable

Aunque muchos podrían citar el conocido refrán "a la gorra...", es importante señalar que las personas que asistieron ya estaban claramente invitadas; la publicación fue compartida en diversas páginas como "Portables Tampico", por lo que muchos fueron los interesados, eso sí con un regalo para Nicole, la feliz festejada.

