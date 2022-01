Ana Martín revela el ÍNTIMO SECRETO de su juventud para tener un cuerpo perfecto

Para nadie es un secreto que Ana Martín se ha convertido en una de las actrices más queridas del espectáculo en México. Desde el año pasado se convirtió en todo un fenómeno viral gracias a las fotografías y videos sobre su juventud que constantemente comparte en sus redes sociales.

Cada que puede, la actriz de 75 años presume el espectacular cuerpo que tenía en la década de los 60, cuando comenzó su carrera artística. En las diversas instantáneas que publica demuestra la envidiable figura que poseía. Recientemente, la estrella reveló el íntimo secreto de su juventud para tener el cuerpo perfecto.

Ana Martín, antes y ahora. Foto: Especial

La trayectoria de Ana Martín

Ana Beatriz Martínez Solórzano, nombre completo de la actriz, nació el el 14 de mayo de 1946 en la Ciudad de México. es hija de Jesús Martínez 'Palillo' y Dina Solórzano, quienes también se dedicaron a la actuación.

En 1963, con apenas 17 años de edad, se convirtió en la primera mexicana en participar en Miss Mundo. Sin embargo, quedó descalificada por ser menor de edad. Después de eso, debutó en el cine en la película Marcelo y María (1966). Pero la producción con la que saltó a la fama fue la telenovela El Pecado de Oyuki (1988).

Antes de eso, en 1983, lanzó su primer y único álbum de estudio, el cual lleva su nombre y con el que consiguió tanto éxito que con las ganancias generadas pudo comprar su casa.

Muchacha de Barrio (1979), Gabriel y Gabriela (1982), La pasión de Isabela (1984), Rubí (2004), Soy tu dueña (2009), Sin tu mirada (2017) son algunas de las telenovelas en las que Ana Martín ha participado. El año pasado actuó en las producciones La mexicana y el güero y La desalmada.

El secreto de su juventud para tener cuerpo perfecto

La actriz está muy al pendiente de sus redes sociales. Tan sólo en su cuenta de TikTok tiene casi 2 millones de seguidores. Constantemente, la actriz responde preguntas de sus fans. Hace poco fue cuestionada sobre cómo le hacía para tener un cuerpo de infarto en los 60.

Ana Martín respondió que en aquellos años no existían los gimnasios ni las dietas o al menos no era tan común que se hablara de ello como ahora. La primera actriz dijo que el secreto se debe a que bailaba mucho "Bule Bule", una popular canción de rock and roll en español lanzada por Los Rockin Devil's en 1965, cuyo baile se volvió icónico.

"¿Que cómo tenía ese cuerpazo? Pues no existían gimnasios, no existían dietas, o existía nada de lo que ahora hacen para estar así... Pues yo creo que bailando mucho 'Bule Bule'", dice Ana Martín en el video.

