Ana Martín hizo una FORTUNA como cantante: ¿por qué abandonó esa carrera y se dedicó a la actuación?

Ana Martín es una de las primeras actrices que más ha sorprendido a sus fans, pues por medio de redes sociales ha revelado detalles de su juventud y algunas fotos que han dejado boquiabiertos a sus seguidores. Esta vez, la actriz recordó su etapa como cantante, con la que logró acumular una fortuna, y reveló por qué la dejó.

Este año, la primera actriz se volvió la sensación en internet, debido a que comenzó a compartir en Twitter y Instagram algunas imágenes de su juventud, en donde luce una espectacular figura y un hermoso rostro.

Quienes solo la conocían por sus papeles de "nana", abuela o madre en las telenovelas mexicanas, se llevaron una gran sorpresa al saber que la personalidad Martín era muy diferente a la que retrata en pantalla.

En las postales que ha subido en sus diferentes plataformas oficiales, la primera actriz ha subido las fotos más sensuales que se tomó durante la década de los 70, etapa donde se convirtió en un ícono de la moda. Además, Ana Martín se convirtió en la primera mexicana en participar en el certamen de belleza "Miss Mundo 1963", en donde ganó la categoría de "Mejor Traje Nacional" y "Mejor Traje de Baño".

Ana Martín presume su figura en redes Foto: Especial

Este miércoles, Ana Martín subió una foto en su cuenta de Instagram en donde recodó su etapa como cantante. La actriz recordó que en 1983 lanzó su primer álbum, el cual llevaba su nombre, y dijo que con él consiguió mucho éxito, al grado que con el dinero que ganó pudo comprarse su casa.

Sin embargo, la protagonista de 'El Pecado de Oyuki' reveló que durante las presentaciones le temblaban las piernas, a pesar de que ya tenía una larga trayectoria en los escenarios, por lo que decidió dejar de cantar y dedicarse por completo a la actuación.

“Cuando era cantante” #DulceAmor un disco que gracias a el compré mi casa. Me temblaban las piernas, dije nunca más porque esto es un fraude al público. Yo no puedo estar seguir haciendo giras, yo soy actriz no cantante. Por eso ya no hice otro disco", colocó en la descripción.