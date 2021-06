Ana Martín presume cómo se vestía en los años de la revolución sexual: FOTOS

A lo largo del tiempo, las generaciones (en distintas patrtes del mundo) han tenido diferentes maneras de pensar y lo expresaron a través de la música, forma de hablar y claro, también de vestir. En el caso particular de la década de los 60, hubo una revolución sexual que desafió los códigos tradicionales relacionados con la concepción de la moral, el comportamiento y las relaciones íntimas.

En este sentido, México no fue la excepción y aunque la juventud de entonces también se manifestó, no faltaron los famosos que se unieron a la causa. Una de ellas fue la actriz Ana Martín, quien a través de sus redes sociales, ha compartido fragmentos de su vida donde muestra con orgullo cómo se manifestó en dicha época.

Aunque ahora se le ve como una abuelita amorosa, que todo mundo desearía tener, también tuvo su época de "rebeldía" y lo presume con orgullo. Incluso, acompaña las fotografías de su juventud con pensamientos que sigen siendo vigentes y por eso mismo se lleva las palmas y admiración de las nuevas generaciones.

Así lucía Ana Martín en los 60

Ana Beatriz Martínez Solórzano, nombre real de la celebridad, siempre ha sido dueña de una belleza única que incluso sigue impresionando a los chicos que nacieron en la era de las redes sociales.

Es en estas populares carreteras de información donde la hija del famoso comediante mexicano Jesús Martínez "Palillo" que ha publicado su paso por dichos años donde se vivió la llamada liberación sexual en la patrte occidental del mundo.

"Yo en los 60’s que fue la revolución sexual, pastilla anticonceptiva, empoderamiento de la mujer, música y cambió total de estilo como ustedes pueden ver", escribió la protagonista de "El pecado de Oyuki".

En la imagen se le puede observar descalza, usando un minivestido y con un peinado al estilo afroamericano. Más de 22 mil likes avalaron la belleza de Marín, quien además se llevó múltipless elogios de sus seguidores.

En otra foto se le puede ver como toda una rockera, recargada en una motocicleta y con un outfit bastante fresco: tenis, short y una chamarra de mezclilla y nada más. "Y así era la moda en los 60’s. Sí, soy yo y así nos vestíamos", escribió la actriz.

"Una decide cómo vestirse", la opinión de Ana Martín

Por supuesto que este tipo de fotografías pudieron haber incomodado las buenas costumbres de la época en nuestra sociedad e incluso en la actualidad; sin embargo, Ana Martín escribió un mensaje contundente que fue bien visto por sus seguidores:

"Cada una decide cómo vestirse, no es para provocar, es por el simple hecho de sentirse bien con lo que uno use", señaló la celebridad de 75 años y a consecuencia se llevó las palmas y miles de "me gusta".

Cabe destacar que la famosa actriz también ha hecho este tipo de comentarios en otros temas como las relaciones de pareja, la moda y hasta la maternidad. La popularidad que ha ido cobrando, se debe justo a la conjugación de su pensamiento, experiencia y las nuevas tecnologías.

lhp