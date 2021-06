Ana Martín compartió detalles de su vida amorosa; "Cuando se me acababa la pasión, los cortaba"

La actriz Ana Martín se ha convertido en una sensación en redes sociales después de registrar una incesante actividad en Twitter en donde ha compartido imágenes de su juventud, así como algunas de sus memorias de su vida y carrera.

En esta ocasión detalló su vida amorosa y el motivo por el que nunca tuvo una relación duradera. En la confesión señaló que tomó el ejemplo de su papá 'Palillo', quien tuvo a muchas mujeres, pero ella hizo lo mismo con hombres.

Cree en el amor libre

"Mi relación amorosa más larga duró tres meses y medio porque cuando se me acababa la pasión, los cortaba. A mí no me gustan ni las relaciones serias ni la estabilidad emocional, en eso salí a mi papá, Palillo, que tuvo a todas las mujeres; igual hice yo con los hombres", fueron las palabras de la actriz.

Al mismo tiempo se dijo una creyente del amor libre, sin que esto se pueda confundir con libertinaje, ya que llegó a querer una persona sin tener la necesidad de comprometerse. Remató que mantiene una vida tranquila y dedicada a su carrera.

Recuerda su juventud

Por otra parte, la primera actriz compartió algunas imágenes de su juventud en donde presumía una figura envidiable. En una de sus publicaciones dio a notar la vestimenta que se utilizaba en los años sesenta en donde se le puede ver utilizando un pantalón corto, con una chamarra de mezclilla, pero sin nada debajo.

Pero eso no fue todo, también sorprendió con una postal desde la playa. Lugar que señaló como uno de sus favoritos por lo que aprovechaba cada oportunidad para tomar unos días de descanso en Acapulco.

rcb