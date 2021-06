Ana Martín habla sobre su vida amorosa: "Tengo buen gusto y nunca anduve con un político" | FOTO

Una vez más, la primera actriz, Ana Martín se convirtió en tema de conversación en redes sociales después de compartir un mensaje en su perfil en Twitter en el que reveló impactantes detalles sobre su vida amorosa durante la juventud, dejando claro su buen gusto.

Desde hace unos días, la protagonista de telenovelas como "Amor Real", "Duelo de pasiones" y "Gente bien" ha acaparado la atención de los medios de comunicación debido a la constante actividad que tiene en sus plataformas digitales en la que ha hablado sobre moda, vida amorosa y feminismo.

La Reina de Twitter

Debido a la constante actividad que ha tenido en plataformas digitales, usuarios en redes sociales aseguraron que Ana Martín es la nueva Reina de Twitter, pues todas y cada una de sus publicaciones han dado bastante de qué hablar en la industria.

Por su parte, la ganadora del Laurel de Oro por su papel en Amor Real agradeció las muestras de cariño, detallando que sin ellos no sería posible que sus comentarios le dieran la vuelta en los distintos espacios del espectáculo.

Su vida amorosa

Ana Martín, reconocida actriz de 75 años, ha escrito varios comentarios en los que destapa importantes detalles sobre sus relaciones sentimentales, asegurando que cuando se le acababa la pasión "los cortaba".

"Mi relación amorosa más larga duró tres meses y medio porque cuando se me acababa la pasión, los cortaba. A mí no me gustan ni las relaciones serias ni la estabilidad emocional, en eso salí a mi papá, Palillo, que tuvo a todas las mujeres; igual hice yo con los hombres", escribió en el mensaje.

El día de ayer, para continuar rompiendo las redes sociales, la actriz compartió un mensaje confesando que tuvo una vida amorosa bastante activa, pero siempre con buen gusto, pues nunca se relacionó sentimentalmente con ningún político.

"Anduve con el país entero y uno que otro extranjero, pero nunca nada me ha amarrado; eso sí, tengo buen gusto y nunca anduve con ningún político, por eso no tengo arrugas y tengo bonito cutis", escribió.

