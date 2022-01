"Por eso me tiene coraje": JC Chávez Jr. le bajó varias NOVIAS al Canelo Álvarez; así lo contó

Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. fueron una de las rivalidades más sonadas del boxeo mexicano. En parte porque son casi de la misma edad, pero también por compartir categoría, así como por temas empresariales. En esta ocasión vamos a contar uno de los motivos por los que supuestamente comenzó la rivalidad entre el hijo de la leyenda y el tapatío.

De acuerdo con la versión de JC Chávez Jr. La rivalidad con el campeón unificado de peso medio tiene que ver con el hecho que él es pugilistas de la actualidad más guapo, e inclusive dijo que “le había bajado varias novias” en su momento. Esto a través de un directo en Instagram.

Durante la interacción con sus seguidores, sacó el nombre de Álvarez, que a diferencia de lo que todos piensa, no habló sobre una posible revancha, sino a las conquistas amorosas. Rama en la que asegura no le ha ido mal. “Soy el más guapo del boxeo, la verdad sí. Ni el Canelo, no la hace, la neta. Ya le he bajado varias morras por eso me tiene tanto coraje”, dijo sin dar nombres o detalles.

Insiste en subir al ring

En diciembre 2021, Junior aprovechó volver a poner sobre la mesa la posibilidad de enfrentarse una vez más a Canelo, esto a pesar que en el 2017 la derrota fue contundente e inclusive hizo ver muy mal al hijo de la leyenda. Pero de acuerdo con su declaración, para que Saúl sea considerado como el más grande debe tener más pantalones, es decir, enfrentarse a los que la gente le piden y no a los que tengan los cinturones.

“Canelo quiere que, por lo menos en el momento, la gente piense que es el mejor mexicano de todos los tiempos. Posiblemente lo pudiera ser en cualidades, pero no es en pantalones porque no tiene las agallas para enfrentarse a quien sea, como venga, con Golovkin tres veces, conmigo dos veces, con quien la gente quiera. Es un círculo que ellos tienen, pero hay detalles que quedan y no lo convierten en el ídolo que debe ser”, expresó.

La contienda contra Chávez Jr. no está cerca, pero la posibilidad de medirse contra Jermall Charlo, David Benavidez o al mismo Golovkin por tercera vez son altas en este 2022. Solo queda esperar que avance el año y con esto las negociaciones para cerrar alguna de estas funciones o la que decida el tapatío más adelante.

