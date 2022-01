Querida conductora de 'De Primera Mano' revela que se contagió de Covid-19 | VIDEO

La tarde de este lunes el programa de espectáculos “De primera mano” tuvo una emisión atípica, la ausencia presencial de dos de sus conductores llamó poderosamente la atención.

El primero de ellos fue el titular de la emisión Gustavo Adolfo Infante, quien desde la semana pasada informó sobre un contagio de Covid-19 y por esa razón desde el viernes se encuentra aislado en su domicilio, y por lo que sabemos, los síntomas son leves, por lo que en el programa de este lunes estuvo presente pero a la distancia.

Sin embargo, la sorpresa del día fue la ausencia de una de sus conductoras estrella, y no, no es Mónica Noguera, se trata nada más y nada menos que de Addis Tuñón, quien informó que se encuentra contagiada por Covid-19 y por tal razón desde esta semana no estará en el foro del programa.

Lo anterior llamó la atención porque a diferencia de Infante, Tuñón si se ve muy afectada, demacrada en exceso, pero de acuerdo con sus propias palabras, no resiente de fea forma los efectos del virus en su organismo, por lo que aseguró estaría pronto de regreso en el foro del programa.

Les deja una gran lección

Addis reflexionó sobre su estado y afirmó que estar enferma le ha dejado dos grandes lecciones, la primera y más importante es lo fundamental que es vacunarse.

“Aún no es tiempo de reunirnos como quisiéramos, pero la vacuna es la gran diferencia. Si mi madre y mis suegros no estuvieran vacunados, otra historia estaríamos contando en este momento”, dijo la conductora de 44 años.

En cuanto a Gustavo Adolfo, él mismo aseguró que gracias a su esquema completo de vacunación poco a poco va mejorando y de igual manera agradeció que las vacunas hayan mantenido a salvo a su mamá y hermana.

“Las molestias son muy ligeras. A mi mamá y a mi hermana, que son personas de la tercera edad la enfermedad les duró solo dos días. Estamos bien gracias a Dios”, finalizó.

