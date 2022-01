Gustavo Adolfo Infante da positivo a COVID-19; 'se siente como si el Canelo Álvarez te golpeara'

El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante informó a través de un live en su canal de YouTube que dio positivo a Covid-19, este viernes 7 de enero, y comparó los síntomas con ser golpeado por Saúl 'El Canelo' Álvarez.

Gustavo Adolfo narró en su canal cómo se dio cuenta de que estaba contagiado por el virus:

"Veníamos de Cancún y me empecé a sentir mal. Fui a cortarme el cabello y me sentía como que me había dado una madriza el Canelo".