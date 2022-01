Luis Felipe Tovar y cómo el trabajo le arrebató el amor de su exesposa

Luis Felipe Tovar aseguró que perdió varios trabajos a lo largo de su carrera en la televisión, debido a que no cumplía con los estereotipos que se requerían en la pantalla.

Así lo confesó el actor durante La Entrevista con Yordi Rosado, en la cual dijo que uno de sus mayores problemas era no poder tener una oportunidad en la pantalla chica, pese a que ya tenía varios años en el teatro.

Destacó que lo ha ayudado no tener baja autoestima, gracias a que su padre lo educó para no acomplejarse con lo que se dijera de él. Por tal razón pudo entender las críticas y no rendirse en el camino.

No fue lo más difícil de su carrera, pues hubo un tiempo en el que su profesión le exigió tanto que deterioró completamente la relación que tuvo con su primera esposa, pese a que su objetivo era hacerse un nombre en la farándula y así poder darle una vida holgada a su familia.

"Llegué a pensar, si la actuación está haciendo que pierda a mi familia, no quiero la actuación. No quiero la actuación. Imagínate lo que amé a mi hijo y a mi esposa", dijo durante la charla.

Cuando su carrera tuvo mayor demanda comenzó a exigirse hacer todo el cine que podía y posteriormente tomar papeles en la televisión y en el teatro a fin de que no le faltara nada a los que quería, pero con esto los fue dejando de lado.

Explicó que el divorcio fue muy doloroso para él, ya que sus padres también pasaron por lo mismo y él nunca quiso repetir el mismo esquema. Cuando su mujer e hijo se separaron de él, asegura que dejó de entender la vida.

El dolor lo hizo pasar mucho tiempo en silencio, en el que lo único que solamente pensaba en tratar de reconstruir su familia, situación que no pudo hacer por la carga de trabajo.

Agregó que luchó durante mucho tiempo para poder volver a sentir el amor incondicional por otra persona, debido a que esta situación lo dañó en demasía.

"Dicen que el verdadero amor está cuando no hay amor propio", dijo.

Lo que lo salvó de esta situación, dijo, fue el poder dar clases en una escuela de actuación en la que se le permitió dar a conocer la visión global que hay dentro de la industria.

Arriesgó su vida

Otro de los momentos que puso al límite su vida como actor se dio mientras trabajaba en Los Sánchez le tocó participar en una escena en la que su personaje se aventaba del bungee.

Cuando se enteró de esto, pidió que contrataran a un especialista para que llevara a cabo esta acción. Durante esa época, dijo, salía con una mujer con la que pretendía quedar bien.

Destacó que cuando le tocó grabar la escena una mujer le pidió frente a su novia que saltara de la plataforma preparada para esto. No pudo decirle que no y finalmente habló con la producción para que lo dejara saltar.

"Me la voy a rifar, te lo juro que me subí y la primera instrucción que me dijeron fue cuando llegues arriba no veas para abajo", dijo.

Después de horas de espera, se lanzó y aunque se moría de miedo, dijo a todos que no hubo ningún problema. Lo que lo hizo sentirse mejor, confesó, fue tomarse dos tequilas.

