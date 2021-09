Daniel Arenas confiesa que le fue difícil pasar la pandemia fuera de México

Daniel Arenas terminó de grabar “Médicos, línea de vida” en febrero de 2020 y se fue a Colombia a descansar un tiempo, sin saber que estaría casi año y medio año allá por el confinamiento, y aunque fue una etapa que le sirvió para estar solo y reflexionar sobre la vida, añoro la estancia en la CDMX. Ahora regresó para protagonizar la telenovela “S.O.S Me estoy enamorando”.

“Amo a México como si fuera mi patria de nacimiento. Mi corazón es tanto colombiano como mexicano, porque llevo aquí 11 años y han parecido 20, porque he vivido cosas importantes en todos los sentidos. La parte dura de la pandemia fue no estar aquí, me acordaba de cada rincón en el que suelo estar y me hacía una falta enorme”, contó el actor.