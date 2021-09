Pepe Aguilar alza la voz sobre el complot de J Balvin a los Grammy Latinos: "Dedíquense a hacer música y ya"

Luego de que J Balvin iniciara un complot contra los los Grammys Latinos donde asegurço que solo usaban el género urbano para tener raiting en su gala, el cantautor, Pepe Aguilar emitió su opinión al respecto.

Y es que el cantante de regional mexicano realizó un en vivo a través de su cuenta oficial de Instagram, destacando que los premios en los Grammy Latino y americanos le daban el derecho de hablar sobre el tema.

Señaló que vio un conflicto con los hermanos queridos y colegas de la música urbana, en el que pidió que se hiciera viral lo que expresó;

Pepe Aguilar se pronunció al complot de J Balvin. Foto: Especial

Asimismo, el intérprete de "Miedo" destacó que los artistas que se enojan por la nominaciones, son los que est´n en el medio artístico por eso y no por la música

“¿Por qué pu%$ ahorita todo mundo se rasga las vestiduras? y ¿por qué los Grammy no aceptan, no hacen o no le echan a tal o cual género?… a ver gue%es dedíquense a hacer música y ya, y si realmente no les importan los premios ¿por qué hacen tanto ped&?”, agregó.