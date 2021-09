¿Pepe Aguilar fue arrestado? Así fue su encuentro con la policía estadounidense: VIDEO

Pepe Aguilar y sus hijos, Ángela y Leonardo, se presentaron la noche del domingo 26 de setiembre ante su público de El Paso Texas, Estados Unidos como parte de su gira llamada “Jaripeo sin fronteras”, sin embargo, al finalizar su concierto, ocurrió una situación que causó alerta entre los seguidores de la Dinastía Aguilar pues se creyó que Pepe Aguilar había sido arrestado por la policía, sin embargo, te contamos lo que realmente pasó.

“Muy buenas noches, días, madrugadas, lo que sea cuando sea que vean esto, venimos así con estas luces porque vamos a ser arrestados, nos van a arrestar”, fueron las palabras con las que Pepe Aguilar inició un video publicado en su cuenta de Instagram por lo que causó cierta preocupación entre sus seguidores, sin embargo, todo se trató de una broma del cantante pues luego de unos momentos aclaró que no tenía problemas con la ley sino que una patrulla los estaba escoltando hacia su hotel después del show.

Pepe Aguilar se encuentra de gira con sus hijos por Estados Unidos. Foto: Especial

Posteriormente, el cantante explicó que el motivo del video era agradecer al público de El Paso, Texas por haber abarrotado sus dos presentaciones del fin de semana en el “Coliseo”, las cuales, estuvieron abarrotadas.

Además, Pepe Aguilar señaló que se sentía afortunado de que en su concierto del domingo 26 de septiembre lo acompañó Alexander García, quien es mejor conocido en la industria musical como “El Fantasma”, con quien cantó algunas canciones y aprovechó para elogiarlo.

“Hoy tuve la fortuna, la dicha, el privilegio de que me acompañara uno de los artistas que más me gusta cómo cantan actualmente, uno de los jóvenes que más respeto dentro de la música regional mexicana del tercer milenio y una de las voces de verdad que hacen que la música mexicana siga estando vigente, me refiero al “Fantasma”.

Pepe Aguilar confesó que fue toda una sorpresa compartir el micrófono con “El Fantasma” con quien reveló tener una estrecha amistad y que tienen planeado realizar algunas colaboraciones.

“Me cayó de sorpresa, yo no sabía, me avisaron por lo audífonos cuando ya estaba cantando, no pues no saben el corazón como lo traía yo de alegre porque es un cuate que, aunque le llevo 23 años de edad lo siento como si fuéramos compas de toda la vida y yo creo que vamos a hacer muchas cosas juntos musicales, definitivamente hay mucho que hacer entre este cuate y yo”, aseveró.

Nuevamente regaña a sus hijos

Hace unas semanas, Pepe Aguilar demostró que es muy estricto con sus herederos pues regañó a Ángela Aguilar en una transmisión en vivo debido a las constantes interrupciones de la intérprete de “Dime cómo quieres” y en esta ocasión, nuevamente volvió a regañar a su descendencia debido a que no supieron decirle cuál es la siguiente ciudad en la que presentarán su espectáculo por lo que los obligó a buscar información.

Una vez que sus hijos le informaron que el concierto sería en San Antonio, Texas, Pepe Aguilar se mostró muy entusiasmado por regresar a la tierra en la que nació, además, aprovechó para mandarle un mensaje a todos aquellos los que lo critican por no haber nacido en México. “Estoy muy orgulloso de ser mexicoamericano pero soy más zacatecano que las mendigas enchiladas o los tacos envenenados”, finalizó.