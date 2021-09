Buscan balance: Rio Roma quiere mantener la esencia y calidad en sus temas

Con las plataformas digitales, la vida de una canción es efímera; tan sólo cada viernes llegan decenas de estrenos a Spotify, lo que obliga a los cantantes a sacar temas constantemente para mantenerse en el rada del público, sin embargo, Río Roma trata de encontrar un balance que les permita complacer a sus fans, sin perder la calidad de sus composiciones.

“Me encantaría que un disco se aprovechará más, pero la industria y la gente lo pide, en una semana y media ya lo consumieron y piden más. Siento que debe haber un balance entre lo que pasa, sin perder la esencia, porque estamos aquí para hacer canciones con el alma y cuidar que cada una tenga calidad, no sólo escribir porque te lo piden. A nosotros nos gusta saborear bien cada letra”, dijo José Luis.

Justo por esta inmediatez es que no pararon de escribir ni un momento durante el confinamiento de la pandemia, porque han escuchado al público joven que los sigue decir que una canción “ya está viejita”, cuando sólo tiene un mes en el mercado, por eso trabajaron en todo este tiempo en colaboraciones con artistas de generaciones anteriores a ellos, como Leo Dan, Sonora Santanera o Mocedades, éste último aún en preparación, pero también con artistas nuevos para llegar a todas las edades, sin perder el romanticismo.

“Nosotros nos hemos ido adaptando a todo, nos tocó la época del CD y ahora el streaming. Lo único que no me gusta es que hay canciones que tienen un lenguaje fuerte, que me preocupa que le llegue a los niños, porque hay edades para entender ciertas cosas y siento que ahí sí hay un descontrol que permea la cabeza de las infancias”, agregó José Luis Roma.

COQUETEAN CON EL REGIONAL

Aunque en sus composiciones hay influencia del regional mexicano, porque fue música con la que crecieron y a lo largo de los 10 años que tienen de carrera han hecho duetos en este género, es hasta ahora que sacan un EP dedicado exclusivamente a este sonido, contando con colaboraciones de Calibre 50, Grupo Firme y Virlán García, titulado “Seis canciones y un tequila”.

Su más reciente lanzamiento fue el que hacen con García, “Fue un placer amarte” con el sello que los caracteriza: “Hicimos esta canción en el Valle de Guadalupe, entre vinos y charlas, logramos una unión perfecta entre Virlán y nosotros, es una canción de desamor pero con mucha caballerosidad, porque si decimos, te pasaste de lanza, ojalá el universo te lo cobre, pero al final de cuentas fue un placer conocerte”.

DATOS

El cuarto sencillo saldrá este mismo año y se trata de una dueto con Gerardo Ortíz.

El grupo sigue escribiendo temas, por lo que el EP podría tener segunda parte.

Río Roma ha hecho colaboraciones con grupos como La Adictiva con la canción “Yo te prefiero a ti”.

Los hermanos Roma se preparan para regresar a los escenarios con público presente este 11 de septiembre en Mexicali.

NÚMERO

12 de septiembre estarán en Los Ángeles.

2010 surgió el grupo en Tulancingo, Hidalgo.

dza