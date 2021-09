Kim Kardashian derrite corazones desde la playa de Malibú con atrevidas curvas

Kim Kardashian volvió a incendiar las redes al presumir su figura en la playa en Malibú, en California. Se le vio con un bikini de su compañía "Skims", el cual consistió en un top strapless negro con una pieza inferior en conjunto con el que presumió sus curvas. Rápidamente las imágenes de este paseo de Kim se volvieron virales.

La pasó muy bien con su amiga y asistente. Foto: Especial.

Kim estuvo acompañada de su amiga y asistente Stephanie Shepherd; la también emprendedora e influencer presumió de su figura mientras caminaba con las prendas que ella misma diseñó. Ese bañador negró que portó se encuentra a la venta y disponible en su sitio web de Skims.

Siempre sorprende con sus curvas. Foto: Twitter.

Kim Kardashian siempre sorprende con su figura

Kim Kardashian es conocida por sus espectaculares curvas y experimentar con sus looks, prueba de ello es su participación en la alfombra roja del Met Gala, la cual causó mucha polémica, pues iba toda vestida de negro, de la cabeza a los pies, con un atuendo exclusiva de la marca Balenciaga.

También en junio, se anunció que el show “Keeping up with the Kardashian's” llegaría a su fin después de 20 temporadas y 14 años en la cadena ‘E!’, lo que especuló que la familia abandonaría por completo la vida del escándalo. Sin embargo, al poco tiempo se anunció otro proyecto, para la plataforma Hulu. “No seríamos nosotras sin ‘Keeping Up With the Kardashians’”.

Al respecto, su hermana Kylie Jenner adelantó un poco de lo que se podrá ver en esta nueva producción: “Este es nuestro próximo capítulo. En el nuevo programa nos verán evolucionar como familia. Los fans quieren que seamos como somos en realidad y así será desde el primer momento. Todos ellos se han involucrado emocionalmente en nuestro viaje, al igual que nosotras. No puedo decir mucho sobre lo que viene, pero ‘spoiler’: estaremos fabulosas y todo el mundo lo verá”, comentó.

msb