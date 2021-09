Maki Moguilevsky también fue a terapia tras rompimiento con Juan Soler

La actriz Maki Moguilevsky reaccionó a las recientes declaraciones de su ex Juan Soler, luego de que este confesó que tras su separación con la madre de sus hijas menores tuvo que someterse a terapia psicológica.

No se sorprendió ante lo dicho por el padre de las adolescentes. De hecho, la actriz reveló que ella también hizo lo mismo, mientras charlaba con la prensa a las afueras de Televisa San Ángel.

“Yo toda la vida he tomado terapia, ahorita no estoy tomando, pero de chavita en Argentina ya sabes que son todos muy psicoanalizados desde siempre, en mi familia han hecho terapia todos, somos como muy creyentes en la terapia y ahorita creo más en otras cosas, yo creo que cuando uno quiere estar bien, tienes que trabajar para estar bien. Estoy más como en ese rollo de hacer ejercicio, alimentarse bien, dormir tus horas, rodearte de gente con la que te sientas querida, respetada”, comentó al respecto.

La artista dijo que los procesos para decir adiós a las personas son complicados. “Pero nunca sueltas mucho, es bien difícil, a todos nos cuesta, ya sea una relación, una amistad, un matrimonio, un noviazgo, relaciones familiares, pero las tienes que trabajar tu”.

Contrario a Juan Soler, quien ya disfruta de un romance con quien fuera su primera novia en argentina, Maki indicó que no tiene intenciones de tener una pareja sentimental.

“No, por ahorita estoy como muy enfocada en mis hijas, que son adolescentes, en restablecerme aquí en México, quieras que no, aunque llevo un año, entre la pandemia y todo lo que ha pasado, eso me detuvo un poquito, tengo una línea de ropa, entonces estoy como muy enfocada en mí, o sea, no es que estoy buscado o saliendo con el primero que me habla, como que me estoy dando mi tiempo para mí”, mencionó.

Finalmente, la ex de Soler descartó buscar pareja a través de las aplicaciones de citas. “No, para nada. No es que me da cosa, es generacional, creo que es como de soy antigua, entonces es como raro, y aparte, al ser una persona conocida y haber estado casada con alguien tan conocido como Juan, pues no lo mismo una persona que no es conocida y está en las aplicaciones que uno que ya la conocen”, agregó.

Con Información de Agencia México.