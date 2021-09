Juan Soler confiesa qué lo enamoro de Maki: VIDEO

Bien dicen que cuando las personas están destinadas a ser, no importa el lugar donde estén, siempre se van a encontrar. Este fue el caso de los actores Juan Soler y Maki Moguilevsky, quienes a pesar de ser argentinos de origen, tuvieron que esperar a que sus caminos se cruzaran en México para estar juntos.

Se conocieron en la televisora de San Ángel y tras enamorarse perdidamente, decidieron unirse en matrimonio en el lejano año del 2003, donde fueron felices. Para muestra basta ver que producto de su amor tuvieron dos hijas: Mía y Azul Soler. Sin embargo, las cosas no resultaron como esperaban y 15 años después le pusieron punto final a su relación.

Este proceso, a pesar de haber sido muy difícil para los dos lo han sabido llevar con madurez y diplomacia gracias a sus hijas. Por ésta razón se dio en buenos términos. Desde entonces ambos se han sabido llevar muy bien, hecho que a veces es casi imposible y más en las parejas del espectáculo.

TE PUEDE INTERESAR: Juan Soler asegura que "ser padre es una actividad muy poco retribuida"

Juan Soler y sus hijas Mía y Azul. Foto: Instagram

Juan Soler habla de lo que lo enamoró de Maki

Durante una entrevista para el periodista Gustavo Adolfo Infante, el histrión le confesó que se conocieron en los pasillos de la empresa donde trabajaban. Cada uno se encontraba en una producción diferente, el en "La otra" y ella en "El juego de la vida". Sin embargo, a pesar de la belleza de la argentina, él dijo que le llegó a caer "gordilla".

Todo cambió cuando ella apareció con su mamá en los foros de grabación y se la presentó a Juan. Las invitó a comer a su casa con su familia, sin saber que a partir de ese instante quedaría completamente enamorado de ella.

"Ver cómo Maki trataba a su mamá, cómo trató a mis padres, a mis tíos. Muy familiar. Eso me cautivó muchísimo, ver cómo trataba al personal de servicio. Le preguntó el nombre a cada uno. Y a partir de ahí me enamoré, qué chulada de mujer”.

TE PUEDE INTERESAR: Juan Soler confiesa que Lucero es su amor platónico ¿Quiere contarle las pecas?

Juan Soler habla de su divorcio con Maki

Juan se sinceró en el programa "El minuto que cambió mi destino", donde explicó que después de 15 años de amor, le llegó una crisis a Maki que la orilló a pedirle el divorcio. Esto, dijo, fue muy doloroso para él, pues siempre tuvo la idea de que las relaciones de matrimonio duraban "hasta que la muerte los separe", pero no fue así en su caso.

"Maki fue muy honesta, me dijo: ‘tengo mi crisis, no sé dónde estoy parada, a dónde voy’. Y bueno, cuando no sabes a dónde vas, ya llegaste. Entonces yo sí sé a dónde voy, yo seguí mi camino y Maki el suyo”.

TE PUEDE INTERESAR: ¿La sigue amando? Juan Soler confiesa que su divorcio le "dolerá toda la vida"

Maki revela las causas de su crisis

El actor no fue el único en sincerarse ante las cámaras, pues también Maki tuvo la oportunidad de hacerlo en "Netas divinas". Ahí, mencionó que a pesar de haberse casado enamorada, todo cambió cuando llegó a la edad de 42 años.

Explicó que cayó en la rutina y el hecho de haber sido sólo ama de casa generó que tuviera la crisis que desencadenó su divorcio con Soler. “Fui actriz, salí, tuve otros novios, a los 25 lloraba porque decía que ya no me casé, soy una solterona y conocí a Juan, vivimos una vida muy padre juntos”, explicó.

“Me dediqué a mis hijas, a ser ama de casa, me volví mega fresa de café con las amigas, madre abnegada y la esposa devota. Me volví una ama de casa espectacular”, declaró la actriz.