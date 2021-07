Maki revela el MOTIVO que la llevó a divorciarse de Juan Soler | VIDEO

Maki y Juan Soler se consolidaron como una de las parejas más populares del espectáculo; sin embargo, pusieron fin a su romance el año pasado. El divorcio se dio en buenos términos e incluso mantienen buena relación debido a que juntos procrearon dos hijas.

Ahora fue Maki la encargada de hablar acerca de su separación con el actor durante una aparición en el programa Netas divinas. En meses recientes, la actriz decidió quitarse el apellido de su expareja.

Tuvo crisis de los 40

En la emisión reveló que atravesó una fuerte crisis cuando cumplió 40 años, por lo que tuvo que replantearse muchas cosas respecto de su vida. Una de ellas el divorcio con Soler.

"A los 40 tuve una hiper crisis de identidad, de sentir que me hacía falta vivir. Me divorcié porque estuve con esa crisis como a los 42 años y me llevó a divorciarme", señaló la actriz.

Esposa devota

Maki y Juan Soler se conocieron hace más de 10 años y comenzaron una relación estable. El inicio de la crisis vino cuando la actriz cayó en la monotonía de ser una ama de casa.

"Conocí a Juan, vivimos una vida muy padre juntos. Me dediqué a mis hijas, a ser ama de casa, me volví mega fresa de café con las amigas, madre abnegada y la esposa devota. Me volví una ama de casa espectacular", puntualizó Maki.