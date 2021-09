Batman Day: la mejor serie animada del caballero de la noche la puedes ver en HBO-Max

El caballero de la noche es uno de los personajes más populares del mundo de los comics, los fanáticos de DC o Marvel reconocen en el encapotado a uno de los superhéroes más importantes de la cultura pop en el orbe, a la par de Superman y Spider-Man.

Por esa razón tanto la editorial DC como Warner, dedican un día completo de septiembre para valorar la importancia del personaje creado por Bob Kane e inmortalizado por decenas de actores y artistas gráficos en la televisión, cine, radio y desde luego en comics.

En este contexto, durante la década de los 90 Warner Bros Animation presentó al mundo uno de sus mejores productos que se mantiene vigente y con el paso de los años se ha vuelto una serie de culto a pesar de que es animada y está hecha para un público joven.

Batman: la serie animada (en inglés: Batman: The Animated Series) es una serie de televisión animada adaptada del cómic protagonizado por el caballero de la noche, Batman.

La serie fue desarrollada por Bruce Timm y Eric Radomski, producida por Warner Bros. Animation y transmitida originalmente por la cadena Fox Kids desde el 4 de septiembre de 1992 al 22 de diciembre de 1995 con un total de 85 episodios. Las referencias para la creación de la serie fueron las cintas en live-action sobre Batman dirigidas por Tim Burton en 1989 y 1992.

De acuerdo con los críticos de la televisión y los propios seguidores del murciélago, el mejor retrato animado que mantiene la esencia detectivesca y justiciera del encapotado se puede ver en este serial. Punto y aparte merece la entrada del serial, el corte casi artesanal hecho en fondo blanco para resaltar la oscuridad de las animaciones es sublime.

La serie animada de Batman capturó a millones de fans alrededor del mundo, su estilo oscuro con toques de humor, la inclusión de casi todos los personajes emblemáticos emanados de los comics, además de guiones extraordinarios lograron que la crítica especializada la incluyera como una de las mejores series animadas de todos los tiempos, ganando cuatro premios Emmy en su historia.

Batman la serie animada, hasta ahora solo se podía conseguir en formato físico, sin embargo, el servicio de streaming de HBO-Max ya cuenta en su catálogo con las temporadas del serial, aprovechando las celebraciones por el Batman Day, por lo que te invitamos a disfrutarla no te vas a arrepentir, es sin duda el mejor homenaje que se la ha hecho al Caballero de la Noche.

Harley Quinn y la voz del Guasón de lo mejor

Otro punto extra es la elaboración de los personajes y las voces que les dan vida, como decíamos anteriormente, los villanos contaban con una historia de origen en pocos minutos, bien trazada, con elementos argumentales sólidos y una caracterización impresionante, no exageramos, es uno de los mejores retratos de los villanos y personajes del encapotado en una serie animada.

Las voces de Mark Hamill, Kevin Conroy, Lorin Lester, Clive Revill, Melissa Gilbert, Bob Hasting y Robert Constanzo le dieron un toque genuino a los personajes y representaron el sello característico desde el primer capítulo hasta el final de la misma. Cabe destacar que en ese serial hizo su debut uno de los personajes más populares de los últimos tiempos, la doctora Harleen Quinzel hizo su debut junto a su ‘Pudin’ el Joker, convirtiéndose en la villana y compañera de fechorías del ‘payaso del crimen’, Harley Quinn.

En una segunda etapa, se realizó otro serial ‘Las aventuras de Batman y Robin’, que continuaron con el mismo estilo en cuanto a las historias, una animación más estilizada y la inclusión de nuevos personajes.

En 1994, se renombró la serie, debido al inminente estreno de la película Batman Forever en cines, como ‘Las aventuras de Batman y Robin’ (en el original The Adventures of Batman and Robin).

Fue tal el éxito de la serie original, que se creó una nueva serie basada en la original. La nueva serie se emitió por primera vez de 1997 a 1999 bajo el título Las nuevas aventuras de Batman, también conocida con el nombre de Batman: Gotham Knights, reflejando un elenco de héroes expandido que incluía a Batgirl y Nightwing, así como a un nuevo Robin, Tim Drake.

Esta nueva serie fue emitida junto con la serie creada en 1996: ‘Superman: la serie animada’ (misma que puedes ver también en HBO-Max) en un mismo conjunto, conocido como ‘Las nuevas aventuras de Batman/Superman (The New Batman/Superman Adventures’).

En algunos países, la emisión de los episodios de Las nuevas aventuras de Batman se combinaban con los de Batman: la serie animada usando la misma secuencia introductoria, como consecuencia muchas fuentes las listaban incorrectamente como una sola serie en lugar de dos.

En 1999 el éxito de las series animadas continuó con Batman del futuro (1999-2001), luego con Static Shock (2001-2004) y El Proyecto Zeta (2001-2002), y por último Liga de la Justicia (2001-2004) y Liga de la Justicia Ilimitada (2004-2006).