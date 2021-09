The Batman: macabra y tétrica la nueva película del caballero de la noche

Los fans de Batman no han dejado de seguir paso por paso el trabajo de producción de la última cinta del superhéroe favorito de DC Comics y uno de los más longevos en la historia de este género en los Estados Unidos y en el mundo entero.

Encarnar a Batman es uno de los mayores retos en el cine de ficción, figuras como Adam West, Michael Keaton, Ben Affleck y Christian Bale lo saben, y otros más no sólo no han tenido suerte sino que han pasado sin pena ni gloria portando el traje del murciélago, como Val Kilmer y desde luego George Clooney (quien no recuerda la famosa batitarjeta de crédito).

Por esa razón, el trabajo del nuevo Batman está a cargo del joven actor Robert Pattinson, acompañado por otros talentosos actores de la nueva camada (pero experimentada) en el cine, como Paul Dano, Zoe Kravitz, Colin Farrell, bajo la dirección de Matt Reeves.

Pues bien, la crítica ya ha comenzado a fluir ya que en días previos se llevó a cabo una proyección de prueba para algunos privilegiados que tuvieron acceso al corte inicial del director Reeves junto con directivos de Warner y DC y el resultado parece muy prometedor.

Antes de ir a los detalles, recordemos que The Batman es el título de la cinta que está prevista para estrenarse en marzo de 2022 luego de ser pospuesta por la pandemia de Covid-19.

Hasta ahora no se sabe si tiene algún hilo que lo conecte al Universo Extendido de DC (DCEU), de acuerdo con el director es una visión totalmente aislada y para ello tuvo que rehacer el guion que en un principio estaba pensado para que lo desarrollará el Batman de la Liga de la Justicia, es decir, Ben Affleck, pero algunas diferencias creativas y los problemas personales de Affleck hicieron que desistiera de retomar la silla del director como en Argo (2012).

A partir de esos desencuentros y las inconsistencias entre los directivos de Warner y el director Zack Snyder respecto al futuro del murciélago, se decidió darle un vuelco y analizar un arco distinto con un toque más oscuro, rayando en el cine de terror y aprovechando el éxito abrumador que tuvo la cinta de su archienemigo ‘Joker’ (2019) del director Todd Phillips.

Detalles macabros y una cinta oscura

De acuerdo con los comentarios proferidos por quienes acudieron a la proyección, la nueva película de Batman es terrorífica, instalada en un género totalmente opuesto a lo que usualmente se espera de una cinta sobre superhéroes y aquí es donde resalta otro detalle interesante, el caballero de la noche retomaría su perfil detectivesco, dejando de lado su rol como héroe.

La aparición de tres villanos del universo de Batman en la película roban cámara, el Pingüino será interpretado por el irlandés Colin Farrel, Gatúbela por la genial Zoë Kravitz, pero el que se lleva las palmas (y las pesadillas del público) será Paul Dano en su papel del Acertijo.

Los comentarios sobre el papel de Dano indican que es brutal, un personaje siniestro y desquiciado en sus acciones, nada que ver con el tono ridículo que le dieron en la película Batman Forever (1995) en el que el personaje fue interpretado por Jim Carrey. Los espectadores invitados aseguraron que al final de la película hay una escena que literalmente hizo gritar a todos en la sala.

En tanto, Zoë Kravitz también llama mucho la atención como Gatúbela y algunos ya la postulan para ser considerada como la mejor interpretación del personaje en el cine, habría que ver si esto es cierto y para ello hay que esperar hasta el 2022.

La duración de la película es de más de tres horas, no es nada difícil de entender porque tenemos a varios personajes importantes del universo de Batman en pantalla y presentarlos a cada uno requeriría más tiempo para darles el peso que necesitan.

Otro detalle que llamó la atención es la voz de Robert Pattinson, los críticos indicaron que es perfecta para el personaje ya que al igual que la cinta animada ‘Batman: año uno’ (2011) en la que el murciélago apenas está descubriendo los oscuros manejos en Ciudad Gótica y acompaña en su camino a un joven teniente Jim Gordon.

Finalmente, el tono de la película es oscuro, sangriento, terrorífico, pero a la vez nos muestra el lado detectivesco y la lucha entre Gordon y Batman para preservar la justicia, y desde luego, contando con la ayuda de Alfred Pennyworth, interpretado por el actor Andy Serkis.

Respecto a esta relación entre Alfred y Bruce, Serkis mencionó que la película de Reeves trata sobre la relación emocional existente entre el detective y su mayordomo, relación que podría ser afectada de alguna manera por el Acertijo.

La película aún se encuentra en la etapa de post-producción por lo que aún pueden cambiar varias cosas, pero mientras llega marzo de 2022, te dejamos el tráiler que fue presentado el año pasado en la DC Fandome y esperamos con ansía el siguiente avance que podría llegar una vez más el próximo mes de octubre cuando se realicé de nueva cuenta el DC Fandome con las novedades más recientes en el Universo DC.