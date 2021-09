Spider-Man: No Way Home: ¿Tom Hardy confirma con una foto que Venom estará en la película?

Una fotografía que se difundió en redes sociales alimentó los rumores sobre la posible inclusión del villano alienígena del arácnido neoyorquino en su próxima película a estrenarse en diciembre del 2021.

Spider-Man: No Way Home sigue causando polémica a casi un mes de que salió el primer avance de la película, y entre ese mar de teorías, sinopsis fantásticas y rumores infundados, se suma ahora el actor Tom Hardy con una fotografía que ya fue borrada de las redes sociales.

En dicha imagen el actor que también le dio vida al villano de DC y enemigo de Batman, Bane, se muestra sonriente junto con el director de televisión Lin Oeding, la imagen en apariencia no nos dice nada, sin embargo, en la gorra que porta el actor, viene el nombre de la nueva película de Tom Holland, lo que encendió las redes sociales y alimentó la teoría sobre la inclusión del Universo Sony en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), lo que llevaría a la pantalla grande al simbionte y a Spider-Man.

La gorra que porta Hardy de acuerdo con los fanáticos de los detalles y las teorías locas, indican que ese tipo de cachuchas solo se le entregan a los participantes y miembros de la producción cinematográfica en manos de Sony y Marvel.

La teoría sobre la supuesta aparición del simbionte en la tercera película del arácnido se ha materializado luego de que se han difundido imágenes en las que de acuerdo con algunos fans, el rugido que se escucha entre las sombras en el tráiler de la cinta, no es en realidad el Lagarto, sino Venom.

¿Venom le haría compañía al Duende Verde?

Lo que llamó mucho la atención es que después de que se difundió la fotografía, comenzó la discusión en redes y entonces el director eliminó casi de inmediato la imagen, lo que alimentó el morbo de los fans. Sin embargo, los rumores se han quedado en eso, solo rumores que no han sido confirmados ni por Sony ni por Marvel.

Sería cuestionable que Hardy tomara el papel de Holland como afamado ‘spoileador’ del universo Venom y cometiera un error imperdonable, cosa que la verdad no lo creemos, lo que sí es un hecho confirmado es que tanto el Spider-Man de Holland como el Venom de Hardy comparten universo y en un futuro no muy lejano podríamos tener el placer de ver juntos a Venom y Carnage enfrentando al superhéroe favorito de su creador Stan Lee.

La aparición de un Venom poderoso es uno de los mayores deseos de los fans de Marvel, en Spider-Man 3 de Sam Raimi (1997), Thoper Grace encarnó al villano alienígena pero los seguidores no estuvieron conformes con la actuación que calificaron como mediocre, por lo que una aparición sorpresa a lado del Duende Verde de Willem Dafoe, el Dr. Octopus de Alfred Molina, el Mysterio de Jake Gyllenhaal y el Elektro de Jamie Foxx sería una excelente manera de abrir el panorama para la llegada del Multiverso y continuar en otras cintas como Dr. Strange in the Multiverse of Madness.