Majo Aguilar se NIEGA a ir de gira con Leonardo, Ángela y Pepe Aguilar por esta PODEROSA razón

Majo Aguilar, cantante del género regional mexicano, confesó a Adela Micha que le encantaría ir de gira con Pepe Aguilar y sus primos, Leonardo y Ángela Aguilar, donde ha conversado con él, quien está abierto a al equipo; sin embargo, se ha negado a unirse a las filas del intérprete de "Miedo" por una poderosa razón.

La joven de 27 años, explicó que antes de que involucrarse a una gira con los Aguilar-Álvarez, primero quiere darse a conocer y que la ubiquen como solista en el género regional mexicano y así poder ganarse un lugar

"Por talento y amor a la música, definitivamente podría estar ahí (en el género)", dijo Aguilar.

Al respecto, la intérprete de temas como "No voy a llorar" o "Me vale", afirmó que con apenas cuatro años de carrera artística, quiere superarse como cantante y llegar con su tío, Pepe Aguilar y que él evalúe si está lista para poder integrarse con él y su familia a las giras que organiza por México y Estados Unidos.

Del Pop y la Cumbia a la música regional mexicana

En entrevista para Me lo dijo Adela a través de la señal de Heraldo Media Group, la nieta de Flor Silvestre y Don Antonio Aguilar, señaló que por error no entró de lleno al género ranchero, tal como lo hicieron sus abuelos, y por que no quería que la gente dijera que ella lo hace porque toda su familia también lo hace.

También te puede interesar: Majo Aguilar sentía miedo de su tío, Pepe Aguilar, por este motivo

Sin embargo, la también hija de Antonio Aguilar Jr. afirmó que todos los géneros musicales le gustan, pero para interpretarla, la música ranchera "es la que mejor le sale".

Afirmó también hubo otras cuestiones que la hicieron probar con otro género que no era el ranchero pero finalmente se dio cuenta de que no necesitaba de un género musical para hacerse escuchar.

Revive la entrevista completa AQUÍ: