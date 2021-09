BTS: Jimin se inspiró en esta película de amor para escribir Filter, te enamorarás al verla

Jimin de BTS ha demostrado su lado más romántico en varias de sus canciones. Antes de ser famoso, aparentemente, tuvo una exnovia. Desde entonces ha permanecido soltero, pero confesó su amor por una bella actriz cuya película de amor logró inspirarlo para escribir una canción.

El bailarín de la banda surcoreana también ha demostrado su amor por ARMY en varias ocasiones, a través de mensajes, canciones y al hacerles una gran reverencia, el máximo gesto de respeto en Corea del Sur con el fin de agradecerle a las fans su apoyo en el chart Billboard.



Sin embargo, hay una chica igual de famosa que él que ha logrado robar su atención y protagoniza una de sus películas favoritas, incluso se inspiró en ella para escribir "Filter", canción incluida en "Map of the soul: 7".

Jimin se inspiró en esta película para escribir Filter

En varias entrevistas, los chicos de BTS han sido cuestionados sobre su situación amorosa, el grupo prefiere mantenerse enfocado en su carrera, además, los idols suelen mantener su vida personal en privado.



Sin embargo, Jimin no ha temido confesar su amor por esta bella actriz, se trata nada más y nada menos que Rachel McAdams, a quien considera su celebrity crush. Además, ella protagoniza su película de romance favorita y que ha hecho llorar a más de uno: The Notebook, popularmente conocida como Diario de una pasión.



El idol coreano admitió que vio la película 5 veces, de ahí su flechazo con la actriz, también le sirvió de inspiración para escribir "Filter".



La letra original de la canción dice: "I can become anything for you", mientras que en una de las escenas, el personaje de Noah dice una línea parecida:

I can be whatever you want...

"Filter" retrata el deseo de ser todo para una persona en las diversas versiones de él mismo, algunas ARMY han compartido en redes sociales la comparación de ambas frases, sin duda, Jimin tiene un lado muy romántico.

Quien también tiene una película favorita de amor es RM y la puedes ver en Netflix, te hará llorar con su historia.