BTS se presenta en Disneyland con 'Permission to Dance'

BTS sigue disfrutando de los éxitos que le ha traído la canción 'Permission to Dance', pues esta semana continúa en el "Hot 100" de Billboard, mientras que 'Butter' se convirtió en el tema número uno del verano 2021, al colocarse por 10 semanas en el primer puesto del listado del Billboard. Ahora llegó hasta Disneyland gracias a un famoso programa.

Este jueves, la banda de k-pop presentó los mejores videos del reto que lanzó para la plataforma de YouTube. La red social de Google hizo un episodio especial de "RELEASED", en el que participó el líder de la banda Coldplay, Chris Martin, con el quien recientemente se decía que Batntang haría un dueto.

En la conversación V, RM, Jungkook, Jimin, J-Hope, Jin y Suga, hablaron del significado que tiene su tercera canción en inglés. Jimin indicó que el Permission to Dance Challenge tenía el propósito de dar un mensaje positivo a las personas, sin embargo, los sentimientos de gratitud y consuelo también los invadieron al ver a sus fans realizando el desafío.

'Permission to Dance' llega a "Dancing With The Stars"

Tal y como señalaron los miembros de BTS y el ARMY, el tema de 'Permission to Dance' ha sido inspiración para muchas personas alrededor del mundo. Por ello el programa estadounidense "Dancing With The Stars" eligió la canción de la banda surcoreana para dar inicio con su temporada 30.

El matutino Good Morning America presentó una vista previa de lo que será la nueva temporada del programa de concurso en el que participan diferentes estrellas de la televisión norteamericana.

La pista elegida fue "Permission to Dance" de BTS y el escenario fue el parque Disneyland en Anaheim, California, entre los que destacaron los parques temáticos de Star Wars: Galaxy's Edge a Avengers Campus.

En elenco de la temporada 30 están la gimnasta Suni Lee, la estrella juvenil JoJo Siwa, el luchador de la WWE “The Miz”, la youtuber Olivia Jade, la estrella NBA Iman Shumpert, el actor Martin Kove , el cantante de música country Jimmie Allenm entre otros.