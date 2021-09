Alejandra Guzmán ya no quiere que le pregunten de Frida Sofía; no desea verla “ni en pintura”

Todo parece indicar que Alejandra Guzmán ha decidido dejar a un lado los conflictos que mantiene con su hija Frida Sofía y para eso se propuso ya no hablar de ella ni dar más declaraciones sobre los asuntos personales que ha puesto a la rockera y a toda su familia en el ojo del huracán mediático.

Durante meses la hija de Enrique Guzmán y Frida Sofía han mantenido un constante estira y afloja debido a las constantes declaraciones que han brindado a la prensa, lo que las ha llevado a forjar un gran distanciamiento entre ambas, situación que se ha hecho extensiva además a toda la familia Pinal.

Y es que los agentes de Alejandra Guzmán han dejado muy claro a la prensa que la rockera ya no hablará ni realizará declaraciones acerca de su vida personal y solo emitirá comentarios acerca de la serie en la cual participa, se trata de “El juego de las llaves”, producción en donde "La Guzmán" participó durante la segunda temporada.

Los escándalos no paran en la familia Pinal

Al parecer esta decisión fue tomada por Alejandra Guzmán luego que de acuerdo con algunos medios, los escándalos familiares pudieron haber repercutido seriamente en el bienestar de la primera actriz, y matriarca de la dinastía, Silvia Pinal, quien tuvo que ser hospitalizada hace unas semanas debido a complicaciones en su salud.

Hay que recordar que hace unos meses Frida Sofía, hija de la Guzmán y Pablo Moctezuma, denunció que su abuelo, Enrique Guzmán abusó de ella cuando era niña. De acuerdo con las declaraciones realizadas por la influencer a un programa de espectáculos el vocalista de los “Teen Tops” le hizo tocamientos inapropiados cuando era niña.

Las declaraciones de la hija de Alejandra Guzmán provocaron un terremoto mediático en donde participó dando un respaldo total a su padre; el escándalo escaló a niveles que llevaron a implicar a gran parte de la Dinastía Pinal, momento en que la cantante decidió tomar distancia de la prensa y pidió a los protagonistas solucionar sus problemas alejados de los medios.

Uno de los primeros periodistas en reaccionar a la decisión de "La Guzmán" de ya no responder a preguntas acerca de su vida personal ha sido el periodista Marco Antonio Silva, quien consideró como "patética" esta medida: "No hay cosa más patética que muchas veces las agencias que están haciendo un producto que quieren promocionar te limiten y te den línea de cómo hacer tu trabajo. Esta casa productora se quiere servir de toda la gente que tenemos un medio y te dicen ‘Vas a tener a Alejandra Guzmán. Ah, pero no puedes preguntarle nada de su vida privada. Únicamente tienes que hablar de ‘El Juego de las llaves’”, declaró Silva en una de sus transmisiones de su canal de YouTube.