Celia Lora estalla contra “La Casa de los Famosos”; amenaza con salir del reality por este insólito motivo

Apenas hace unos días, Telemundo estrenó con bombo y platillo “La Casa de los Famosos”, su nueva apuesta que tendrá un formato al estilo Big Brother, sin embargo, ya comenzaron los problemas con los participantes pues resulta que Celia Lora denunció ser víctima de censura por parte de la producción del programa, además, señaló que podría demandar debido a que habrían entrado a su casa sin permiso, por lo que no dudó en externar su molestia ante las cámaras.

Los reclamos de Celia Lora fueron captados por las cámaras del reality show, las cuales, graban en todo momento lo que hacen los famosos y en las imágenes se aprecia que la hija de Alex y Chela Lora hace fuertes reclamos a la producción y señaló que ser víctima de censura pues pretenden que se cubra sus múltiples tatuajes y que cambie su forma de vestir pues estaría enseñando de más.

Celia Lora asegura que le pidieron ocultar sus tatuajes. Foto: Especial

Tras estos señalamientos, la modelo e influencer de 37 años confesó a dos de sus compañeras famosas que quisiera abandonar el reality show pues considera que no es justo el trato que le está dando la producción ni lo que pretenden hacer con ella pues comentó que le pidieron que usara manga larga para cubrir sus tatuajes además, contó que la producción entró a su casa sin su consentimiento para conseguir ropa más adecuada para su participación en el programa por lo que adelantó que podría demandar por violentar su privacidad.

Asimismo, Celia Lora señaló que este tipo de trato no ocurrían en Acapulco Shore y aseguró que preferiría estar en el programa de MTV que en el de Telemundo por lo que su posible salida de “La Casa de los Famosos” generó todo tipo de reacciones entre los seguidores de “Acapulco Shore” pues podría unirse de nueva cuenta al grupo de vacacionistas de la novena temporada del reality.

“No saben hacer reality shows”

En otro momento, Celia Lora señaló que Telemundo no sabe hacer reality shows pues para empezar el trato que les da la producción no es el mejor, además, mencionó que el programa solo se está centrando en ciertos participantes por lo que podría salir sin ningún tipo de problema del programa, no obstante, aseguró que no ha recibido ningún tipo de explicación ni una disculpa por lo ocurrido por lo que ya tiene listas sus maletas en caso de decidir que no quiere quedarse.

Celia Lora también considera que otro error de la producción fue haber puesto en contacto a los participantes del programa antes de que ingresaran a la casa pues asegura que solo propiciaron diferencias antes de tiempo que, en teoría, debieron presentarse dentro del programa, por último, volvió a hacer énfasis en que nadie le quitará la idea de salirse de “La casa de los famosos” pues considera que es muy estúpido que quieran ocultar sus tatuajes y cambiar su forma de vestir.

¿Quiénes participan en La Casa de los famosos?

La Casa de los Famosos se estrenó el pasado martes 24 de agosto y tienen un formato al estilo de Big Brother en el que 16 famosos serán grabados día y noche durante doce semanas y habrá un eliminado cada semana, los participantes de este programa de Telemundo son: Alicia Machado, Anahí Izali, Celia Lora, Christian de la Campa, Cristina Eustace, Daniel Vargas, Gaby Spanic, Gisella Adoumrad, Jorge Aravena, Kelvin Rentería, Kimberly Flores, Pablo Montero, Roberto Romano, Tefi Valenzuela, Uriel del Toro y Verónica Montes.