Celia Lora busca un amor verdadero, así es el hombre ideal de la guapa modelo

Celia Lora es una de las mujeres más buscadas en redes sociales, puesto que suele subir contenido con muy poca ropa, además de que se ha vuelto muy famosa por participar en varios reality shows y tener una cuenta en OnlyFans. Es cierto que tiene un largo historial amoroso, pero eso está lejos de ser malo, ya que le ha enseñado qué es lo que quiere en su vida.

Celia, de 37 años, también tiene un canal en Youtube, donde suele hablar de lo que quiere, constantemente hace confesiones personales e íntimas, en uno de sus vídeos enlistó los requisitos que debe cumplir un hombre para ganar su corazón. ¿Crees que puedas conquistarla? Te decimos lo que debes tener.

¿Qué se necesita para andar con Celia Lora?

Ella es una mujer muy guapa. Foto: Especial.

Ser alguien interesante y tener cosas en común

Tener siempre de qué hablar; ella expuso que si su pretendiente no sabe sobre las películas o música que a ella le gustan, no hay posibilidad de que salgan más que en un par de ocasiones. También es muy importante que a su pareja no le guste el reggaeton, pero sí Metallica. Si no hay gustos en común, olvídate de ser el dueño de su corazón.

Tener sentido del humor y buen apetito

Este requisito no se puede pasar por alto, pues para Lora su amor depende mucho de cuánto la hagan reír; además, también su pareja debe reírse de las locuras de ella. Pero eso sí, no soporta a los hombres que siempre están preocupados por la dieta. Si no amas el tocino y la comida chatarra, la relación no prosperará.

Ella tiene muy claro qué tipo de hombre quiere. Foto: Especial.

No ser ingenuo, inseguro o celoso

Lora mencionó una anécdota: cuando conoció a un hombre y este le preguntó por qué tenía tantos seguidores en Instagram. Seguramente le ganaron los nervios, pero para ella fue un gran tache, ya que no le gusta que le pregunten obviedades. Además, ella hace muchas sesiones de fotos con poca o nada de ropa, por lo que precisa una pareja segura de sí misma y cero celosa.

Aseo y estatura

Para ella la higiene debe estar presente sí o sí. No se trata solo de impresionar, es una cuestión de salud y rutina diaria. Una vez sorteado este punto, Celia Lora recuerda que mide 1.70 m, así que si estás por debajo de esa estatura, no tienes oportunidad.

Que sea extrovertido y cero acoso

La personalidad de Lora es muy escandalosa y está segura que la gente introvertida no va con ella. Ella quiere a alguien muy divertido, pero, si sabes toda su vida, no se lo dejes saber pues a nadie le gusta ser investigado y menos a ella, que no soporta a los acosadores.

msb