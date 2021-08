Jorge Falcón: Las lágrimas del comediante al recibir mensajes sobre su retiro | VIDEO

Desde hace algunas semanas, Jo Jo Jorge Falcón venía anunciando su retiro de los escenarios en diferentes espacios de los medios de comunicación. Tras una larga trayectoria artística de casi 50 años, el comediante se despedirá como uno de los más icónicos de México.

Durante una entrevista para el programa 'Faisy Nights', conducido por Faisy y Michelle Rodríguez, el emblemático humorista que hizo reír a muchas generaciones mediante sus famosas caras graciosas y chistes, rompió en llanto al recibir mensajes sobre su retiro por parte de sus amigos.

En el espacio, Faisy le dijo a Jorge Falcón que formó parte de momentos muy agradables en familia y que su comedia ha sido terapia para muchos. Enseguida, el conductor presentó una serie de videos en los que comediantes como Teo González y Edson Zuñiga 'El Norteño' le dedicaron emotivas palabras de despedida.

Al escuchar frases como: "Vas a estar siempre con nosotros" y "Cuando se hable de la comedia mexicana o latinoamericana, definitivamente se hablará de ti", Falcón no pudo contener las lágrimas y se quebró en llanto. Jorge agradeció al público, pues los presentes se levantaron para aplaudirle.

"A mí en lo personal, no me gustaría que me pasaran al escenario a trabajar con un tanque de oxígeno y en muletas. A mí, cada quien tiene su modo de pensar, sentir y vivir, pero yo prefiero retirarme invicto, bien, lleno de amigos, de salud", agregó.