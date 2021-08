Éstas famosas conocen la fuente de la juventud y lucen espectaculares en BIKINI sus más de 60 años: FOTOS

Hoy en día, la publicidad en la televisión y redes sociales están inundadas de remedios que prometen darle al consumidor una mejor calidad de vida y claro, la estética que siempre han soñado, para lucir sus mejores prendas y mejorar su autoestima. Aunque muchos no los toman en cuenta, lo cierto es que se cuidan a través de una buena alimentación, ejercicio y tratando de tener un buen descanso a la hora de irse a la cama.

Si este el caso de las personas detrás de una pantalla, imaginemos por un momento a los famosos que además de su talento, viven de su apariencia. Ellos son los más interesados en verse bien, pues se deben al público y ahí radicará su éxito y popularidad. Muchos son los nombres de las celebridades que lucen de un increíble físico, pero cuántos o cuántas de ellas se han mantenido de esa manera.

Como bien se sabe, la edad es un factor determinante para que el cuerpo pueda tener una figura esbelta y con masa muscular. Cuando se es joven, es sencillo conseguirlo, pero con el paso de los años esto se vuelve cada vez más complejo. Esto es una regla general que, por increíble que parezca, parece que algunas pueden controlarlo a voluntad y para muestra están las fotografías que comparten en sus espacios sociales en bikini.

Celebridades que siguen usando el bikini a sus 60 años

Lourdes Munguía

Comencemos con tres mexicanas que han impactado al público mexicano desde el principio de sus carreras por su belleza y talento. La primera es Lourdes María Guadalupe Munguía Gasque, conocida sólo como Lourdes Munguía, cumple años el 12 de diciembre y este próximo llegará a los 61 años. A pesar de eso, sigue luciendo bastante bella y para muestra basta echarse un clavado a su Instagram.

La actriz mexicana de teatro, cine y televisión y playmate no tiene miedo de enseñar su cuerpo a sus 60 años.

Maribel Guardia

La siguiente en la lista es la consentida del público: Maribel del Rocío Fernández García, mejor conocida como Maribel Guardia. La originaria del Costa Rica es la prueba fehaciente de que en algún lugar del mundo existe la fuente de la eterna juventud, pues ella luce jovial, con un cuerpazo y siempre alegre.

Al igual que su comadre Lourdes, usa su Instagram para compartir pedacitos de su vida personal y profesional, a fin de no abandonar al público que la sigue desde el comienzo de su carrera. Por si fuera poco, los motiva con consejos y algunos ejercicios, pues está convencida de que una actitud positiva y "sudar la gota gorda" son clave para envejecer de la mejor manera.

"La Chilindrina"

María Antonieta Gómez Rodríguez, nombre real de María Antonieta de las Nieves y quien dio vida a "La Chilindrina" en el programa "El Chavo del 8", aparece en este listado, pese a tener 70 años. La razón es simple, no le pide nada a Guardia ni Munguía. Es más, ni siquiera a mujeres mucho más jóvenes.

La actriz y cantante originaria de Nayarit, es recordada por trabajar a lado de Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" desde la década de los 70. Desde entonces su belleza cautivó al público, sumado a su habilidad en la comedia.

A principios de este año, la artista compartió una imagen donde se le ve usando un bikini negro donde dejó ver su abdomen plano que con seguridad fue la envidia de muchos. Con las sonrisa que la caracteriza, nuestra querida "Chilindrina" demostró que n hay edad cuando uno busca verse en forma.

Angela Bassett

¿Recuerdas a Dowager Queen Ramonda, madre del superhéroe Black Panther? Así como lo lees, Angela Bassett, quien acaba de cumplir los 63 años de edad se animó a usar un traje de baño que si no fuera por un par de "hilos" hablaríamos de un bikini como tal.

La actriz y directora de cine estadounidense compartió una imagen de sus vacaciones en mayo del 2018 donde luce espectacular con un atuendo de color negro que hizo juego con su sombrero del mismo color.

Angela Evelyn Bassett ha destacado en el mundo de la actuación como Tina Turner en "What's Love Got to Do with It" y producciones como "Boyz N the Hood", "Malcolm X", "Mission: Impossible - Fallout" y "Avengers: Endgame" entre otras no menos importantes.

Melanie Griffith

Este listado termina con la ex del actor Antonio Banderas, la guapa Melanie Griffith, quien también estuvo de manteles largos en este mes de agosto, pues cumplió los 64 años y al igual que Maribel Guardia, ha demostrado en Instagram que la edad es solo un número.

La actriz estadounidense participó en diversas películas que le dieron fama y popularidad. Incluso fue ganadora de un Globo de Oro en la categoría de Mejor Actriz por "Armas de mujer" en el año de 1988.

Sin duda, parece que los años pasan y no la tocan y para muestra está la siguiente imagen donde lució un bikini color naranja de dos tonalidades. Aunque se cubrió medio rostro con su celular, se puede ver que aún conserva el brillo de sus ojos, los mismos que hicieron suspirar a miles desde la década de los 70.

