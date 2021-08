Lyn May JAMÁS fue a la escuela, aprendió a leer y escribir de grande, la raptaron a los 14 años; ésta fue su tragedia

Lyn May, una de las vedettes más recordadas del Cine de Ficheras y que en la actualidad está en el ojo del huracán, no tuvo una vida sencilla. A pesar de que gozó de las mieles del éxito en las décadas de los 70 y 80, viajó a todas partes del mundo y estuvo rodeada de lujos, tiene muchas historias misteriosas que poco a poco ha ido revelando.

Aunque mucho se ha hablado de su etapa como actriz erótica, así como de su etapa como madre y hasta esposa, la cual es extensa, pues tuvo 7 maridos, poco se ha dicho de su etapa infantil. Ella misma catalogó ésta como una de las más tristes, pues creció en medio de carencias y tuvo que ayudar desde temprana edad a llevar sustento a su casa.

Liliana Guadalupe Mendiola Mayanes, nombre real de la artista, nació y creció en la colonia La Mira (cerca de la Quebrada) en el municipio de Acapulco, Guerrero, en el año de 1952. Por ende, la situación era muy distinta ahora. Fue la mayor de cinco hermanos y desde los 4 años comenzó a trabajar, recordó en una entrevista para el programa Sale el Sol.

Los años fueron pasando y Lyn May se fue perfeccionando en la venta de productos como los clásicos souvenirs o los dulces que su abuelita, quien la cuidaba, hacía en su casa. Desde entonces comenzó a trabajar sin descanso, pero descuidó los estudios.

"Mi mamá me daba una caja de chicles para que... en los bailes porque allá en Acapulco en los pueblitos chiquitos se estilaba que se casaba una pareja, hacían un baile grande y entonces bailando las parejas yo iba y les metía un par de chicles... Ya cuando dejaban de bailar, iba y les cobraba", narró la vedette.

Lyn May con su primera hija. Foto: Especial

Lyn May no fue a la escuela; fue autodidacta cuando creció

Por las razones mencionadas, la bailarina y modelo nunca pudo ir a la escuela en su etapa infantil como cualquier niña. Además de que en el lugar no había planteles, como ella misma lo recordó, no existían los medios para que asistiera.

"Ella no fue a la escuela. Ella aprendió a leer, fue autodidacta porque se las arregló para saber aprender a leer y escribir, pero nunca fue a la escuela Lyn May", declaró el periodista César Hernández para el mismo medio.

Esto mismo lo escribió el comunicador de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, para Excélsior, cuando anunció la entrevista que le hizo a la también cantante para su sitio web:

"¿Sabías que Lyn nunca fue a la primaria?, ni a la secundaria, ni a ningún otro grado escolar. Ella para aprender a leer, a escribir y a hacer cuentas tuvo que meterse a estudiar ya grande, con sus propios recursos".

Lyn May, víctima de la ignorancia y las circunstancias

En diversos programas de televisión, Lyn May confesó un pasado obscuro que aún parece lastimarla. Aseguró que un conocido de su abuela, quien aún era joven, abusó sexualmente de ella cuando tenía tres años de edad, un hecho que tuvo que ocultar por las amenazas que recibió de ese hombre. Por desgracia, este acto ocurrió por años.

Ya más grande, a los 13 años, Liliana Mendiola conoció a un marinero de 40 años en un restaurante donde ella trabajaba. Éste quedó impactado con su belleza y físico. "Me dijo que me iba a enseñar México, la Villa, me habló bonito y estuvo un mes yendo diariamente a verme y a lavarme el cerebro", recordó Lyn May en el programa El minuto que cambió mi destino. Por desgracia, valiéndose de la ingenuidad de la pequeña, el hombre la violó en un hotel en la capital del país.

Como resultado, la acapulqueña quedó embarazada y fue obligada por su abuela a casarse con el marinero, quien aseguró quererla mucho. No obstante, Lyn May recordó que él la golpeaba todo el tiempo. Tras dar a luz por segunda ocasión, ella se decidió a abandonarlo. A la fecha le tiene mucho resentimiento a quien se convirtió en su primer esposo.